Carmelo también quiere a Longo

El director deportivo, Carmelo del Pozo, repasó este jueves el estado del mercado de fichajes para el Dépor. Del Pozo cree que la llegada de Koné es perfectamente compatible con la de Samuele Longo. El segoviano pretende contar con una amplia nómina de arietes para una campaña que, anticipa, no será corta: "pensamos en tener varios delanteros para afrontar una temporada larga".

Mientras se espera la oficialidad de la llegada de Mamadou Koné, Carmelo del Pozo no desiste de su apuesta por fichar a Samuele Longo. El ex delantero de Huesca o Tenerife es el elegido para sustituir a Quique. Dos llegadas que no serían "excluyentes. La idea es que lleguen los dos". La operación sigue en manos del Inter de Milán, que tiene que dar una respuesta a la propuesta blanquiazul. Con el jugador la sintonía es buena y el Depor es el mejor colocado para hacerse con él.

Santos y el mercado de delanteros

"Nosotros queremos tener tres delanteros y ahora es uno de ellos. Él trabaja muy bien, pero tuvo la desgracia de que se lesionó en pretemporada. Si tuviera minutos tendría un buen rendimiento. Hay que ver qué da el desarrollo de la pretemporada. Veremos cómo va el verano". Lo cierto es que el Deportivo busca una salida del venezolano si surge una buena oportunidad en el mercado. En el plan inicial de Anquela de cara a la próxima campaña no estaría Santos.

Mercado de salidas

El Deportivo tiene que hacer todavía varias ventas para poder cuadrar sus números. En el escaparate de salida siguen Juanfran Moreno, Diego Rolan, Pedro Mosquera y Fede Cartabia. "Hay varias negociaciones abiertas y varias posibilidades". Carmelo cree que hay muchas opciones de que puedan salir pero que de momento, ninguna de esas operaciones está cerca de poder concluir. Sobre Cartabia cree que "según vayan pasando los días puede tener ofertas. Ahora hay que ver si nos seducen y a él le encajan. Van a aparecer situaciones en varios jugadores. Hay que ver si es interesante para todas las partes".

Apuesta por Koke

Carmelo del Pozo presentó este jueves al último de sus fichajes, el cancerbero Koke Vegas. Un hombre al que conocía de su etapa en el Levante. Sobre él, cree que "si tiene que jugar estará preparado perfectamente". Por último destacó el gran nivel del preparador de porteros Yvan Castillo. "El entrenador de porteros que tenemos está muy bien preparado", y le asegura que le avala el rendimiento que se vio en la portería el año pasado con Dani Giménez y Adrián Ortolá.