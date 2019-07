María Perelló, tricampeona del mundo de Optimist

Tiene 14 años y ya es tricampeona del mundo de Optimist. María Perelló ha vuelto este jueves del último mundial en el que ha participado y en el que se ha alzado campeona. En el aeropuerto, miembros de su club, sus compañeros, algunos medios y su familia la esperaban para darle la enhorabuena.

El gerente del Club Nàutic s'Arenal, al que pertenece María, lo celebra como "un triunfo para todos los mallorquines" y el presidente del club, Óscar Estellers, afirma que están "tremendamente orgullosos" porque hasta el momento nadie había conseguido ganar 3 veces el Mundial de Optimist. Respecto a la importancia de la victoria, afirma que "es importantísimo porque el Optimist es el escalón de base de la vela infantil y a partir de aquí, quien triunfa en Optimist, se le augura una carrera larga y prometedora, con lo cual es importantísimo para toda la vela Balear". Aunque por ahora, dice que "antes de nada, tienen que pasárselo bien".

María lo pasó mal durante una jornada del mundial porque debido a una protesta de la representante de Estados Unidos se le descalificó de la segunda prueba del día, cosa que acercó por puntos a sus rivales. Su entrenador, Adri Barceló, confirma que "tuvo un descalificado de la segunda y tercera regatista que fueron un poco a buscarla" y que "a nivel psicológico hay que levantar cabeza en esas situaciones, costó, pero levantó cabeza y se lo llevó a casa" y que durante la última manga necesitaba una muy buena carrera: "Ella estaba de los nervios, hacía tiempo que no la veía así".

María Perelló se ha mostrado feliz ante los medios y sus compañeros y familiares: "Estoy súper contenta, no me lo imaginaba. Cuando lo logré, me puse muy contenta". Ella no supo que fue campeona hasta el último momento: "Yo sabía que ganaba hasta el último día, que tuve una descalificación y me fue muy mal, en ese momento las otras recortaron mucho los puntos". Es el último año de María en Optimist y afirma que "ha sido especial". Respecto a su futuro, ella lo tiene claro: "competiré en 420".

Su familia se ha mostrado muy orgullosa por todo lo que ha conseguido María. Su padre ha dejado claro que "por ahora lo tiene fácil para compaginar el club con los estudios y es muy buena estudiante". Respecto al cambio de categoría, él se muestra con confianza: "Ella tiene cabeza, se te queda un poco de incertidumbre pero ella puede lograrlo". Tanto ella como su hermana son verdaderas campeonas, y eso puede suponer una rivalidad entre ambas: "Ellas siempre han tenido una rivalidad muy sana y eso es bueno".