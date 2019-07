La Reconquista ya es de Interés Turístico Nacional

La Ministra de Turismo, Industria y Comercio, Reyes Maroto, ha entregado este jueves, junto a la secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver Sagreras al alcalde de Vigo la distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional a La Fiesta de la Reconquista de Vigo, organizada cada año por la Asociación de Vecinos del Casco Vello de Vigo. “É un mérito da cidade”, señaló el regidor al terminar el encuentro en Madrid, en el que estuvo acompañado por la presidenta de la Diputación Provincial de Pontevedra y primeira tenente de alcalde de Vigo, Carmela Silva, así como del delegado de Zona Franca, David Regades.

Abel Caballero destacó que la consecución de este título honorífico es “froito do traballo discreto e continuo co Ministerio” y mostró “a satisfacción de toda a cidade” por esa declaración. Así, transmitió sus felicitaciones “á cidade e a tódalas persoas que traballan por esta festa”. “Somos o Vigo que o consegue todo”, sentenció.

Asociación de Vecinos Casco Vello de Vigo

La fiestas de la Reconquista de Vigo cumplieron este año su 25 aniversario, nacida como una iniciativa de la Asociación de Vecinos del Casco Vello de Vigo, que cada año se encarga de la totalidad de la organización del evento, desde la ubicación y distribución de los puestos, como de las distintas representaciones que recrean los episodios históricos que conmemoran esta fiesta, la expulsión de las tropas napoleónicas de la villa de Vigo, lo cual le costó la consideración de ciudad por parte del Reino de España.

Por ello en un comunicado, la asociación vecinal se ha declarado "en pé de festa" tras la aprobación de dicha candidatura, y "dende a directiva da AVC Casco Vello, queremos agradecer a todas as persoas que o longo de tantos anos, traballaron desinteresadamente para chegar o que hoxe en día é a festa. E en especial queremos facer o recoñecemento a todas as persoas das diferentes administracións pola axuda, en concreto a Dirección Xeral de Turismo da Xunta de Galicia, o departamento de cultura da Deputación de Pintevedra e como non a concellalía de festas do Concello de Vigo".

La pasada edición de la Fiesta de la Reconquista, Televigo emitió un programa especial en directo con la retransmisión y narración, en la voz de los periodistas Jacobo Buceta y Eduardo Rollán, de la expulsión de las tropas francesas desde varios puntos de la ciudad que fue seguida por TDT, streaming y a través de Grupo Media Cadena Local por miles de personas en todo el territorio nacional.