El sorteo de la ONCE deja 700.000 euros en Sevilla y San Juan de Aznalfarache

El sorteo del Cupón Diario de ayer jueves, 18 de julio, ha llevado la suerte de nuevo a la provincia de Sevilla, en la que se han repartido 700.000 euros entre Sevilla capital y San Juan de Aznalfarache, en 20 cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Los premios han estado repartidos de forma equitativa entre ambas localidades, ya que en cada una de ellas se han quedado 10 de los cupones premiados, repartiendo 350.000 euros respectivamente. Así, en Sevilla capital la suerte ha llegado de la mano del vendedor José Mª Urbano Vázquez, que distribuyó los cupones entre sus clientes habituales desde sus puntos de venta situados en la calle Tetuán, 33, y la calle Imagen, 1, de la capital andaluza.

Por su parte, en San Juan de Aznalfarache, los 10 cupones premiados fueron vendidos por Miguel Ángel Robles Figueredo, quien vende de forma ambulante por todo el municipio sevillano.

El Cupón Diario del jueves 18 de julio estaba dedicado a la especie de pescado típico canario sama de pluma, dentro de la serie de cupones que la ONCE está dedicando a la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, con el objetivo de impulsar el consumo de pescado. Esta serie se inició el pasado lunes, 15 de julio, con el atún rojo y la Cofradía de Pescadores de Tarifa.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, de lunes a jueves, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también en la serie y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Los cupones y demás productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.