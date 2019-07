El regadío de Tafalla está sin acequias

Los pequeños agricultores y hortelanos de Tafalla están muy preocupados porque las inundaciones también han destrozado por completo la red de acequias que riegan sus campos y huertos, Pablo Jurío, vocal de la Comunidad de Regantes de Tafalla, lamenta que "no hay ni una acequia decente, no se puede echar ni un litro de agua por ningun sitio, ni ahora ni en mucho tiempo". Varios técnicos del Gobierno de Navarra ya han visto cómo están las cosas y dicen que se puede arreglar, pero según Jurío "esto no tiene arreglo, hay que hacer un regadío nuevo".

La Comunidad de Regantes hace un llamamiento público para que, en un plazo máximo de quince días, cada afectado dé cuenta de las incidencias en la cooperativa La Sarda, "tienen que indicar sus datos de DNI, polígono y número de parcela y con toda la información, a través de la cooperativa y del Ayuntamiento, hablar con el Gobierno de Navarra para demandar auxilio porque la Comunidad no tiene dinero y no podemos pedir a cada particular, eso es imposible. Igual hay que modificar definitivamente el regadío de Tafalla", apunta Jurío.

Hay quien avanza que recuperar la red de acequias podría tener un coste superior al millón de euros y algunas personas ya comienzan a sugerir como alternativa el Canal de Navarra.