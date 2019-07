Bomberos e Ibanat trabajan en la extinción de un incendio en Sant Joan

Medios aéreos y efectivos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) y del Parque Insular de Bomberos, trabajan en la extinción de un incendio que se ha declarado pasadas las 2 de la tarde de este sábado en el municipio de Sant Joan.

Concretamente, la alarma ha saltado a las 14.15 hs. en el zona de Can Coroner, en las inmediaciones de la carretera de Sant Joan a la altira de Can Euberqueta. El Ibanat ha informado de que se trata de un incendio de nivel cero, es decir, no hay peligro añadido por la proximidad de viviendas o personas.