Decenas de pacenses hacen colas cada día para pagar el IBI

Desde hace unos días, el Impuesto sobre los Bienes e Inmuebles es tema de debate en la ciudad. Cada día se forman colas de metros para efectuar el pago de los recibos, ya que no abonar las cuantías antes del 9 de agosto supone el cobro de un recargo de hasta un 20 por ciento en función del tiempo de retraso.

Francisco Javier Fragoso, alcalde de la ciudad, ha asegurado que las cartas recordando el pago del IBI son enviadas voluntariamente por el Ayuntamiento y que no tienen ninguna obligación de hacerlo. Con respecto a los ciudadanos, el alcalde afirma que las colas afectan a las personas que no tienen domiciliado el impuesto en sus cuentas bancarias y les aconseja domiciliar el recibo.

Ante las palabras de Fragoso, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento ha criticado duramente la postura del Consistorio, asegurando que ha sido una mala gestión y que deben asumir su “error”, ya que las cartas han sido emitidas una vez empezado el plazo de pago y no con anterioridad, por lo que hasta ahora no están llegando a las viviendas. Ante la posibilidad de domiciliar los recibos, han afirmado que no todos los ciudadanos pueden permitirse pagar las costas de mantenimiento de una cuenta bancaria.

Mientras tanto, las colas en la calle San Juan se repiten cada día incluso antes de que la oficina de recaudación abra sus puertas.