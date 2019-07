María Teresa García Gómez, primera alcaldesa de la democracia en Jódar

La socialista María Teresa García Gómez ha sido elegida hoy nueva alcaldesa de Jódar con los votos de los 10 concejales del Grupo Socialista, que ganó las pasadas elecciones municipales con mayoría absoluta. Será la primera mujer alcaldesa de la democracia en Jódar.

García Gómez nació en Jódar en 1979, es profesora y directora de Formación Vial. Fue vicesecretaria general del PSOE de Jódar (2003-2012), secretaria de Política Municipal (2012-2017) y vicesecretaria general desde 2017. Actualmente, también forma parte del Comité Provincial del PSOE de Jaén. Fue concejala del Ayuntamiento de Jódar en el mandato 2003-2007. Volvió al Consistorio en 2015, año desde el que ha estado desempeñando responsabilidades de gobierno como teniente de alcalde.

La nueva alcaldesa de Jódar afronta su nueva responsabilidad “cargada de ilusión y de honor por ocupar el máximo cargo de representación municipal” y garantizó que “va a seguir trabajando duro para continuar este proyecto socialista que tanto progreso y avance ha supuesto para Jódar”.

“El empleo, la agricultura y los servicios sociales serán la triple obsesión de esta alcaldesa y de este equipo de Gobierno, que va a pelear para que el Ayuntamiento siga siendo un motor de desarrollo para Jódar, para que éste siga siendo un municipio vivo y dinámico y, en definitiva, para que haya igualdad de oportunidades y la gente pueda quedarse a vivir en su tierra”, argumentó.

García Gómez releva en la Alcaldía a José Luis Hidalgo, que es el nuevo diputado de Servicios Municipales de la Diputación Provincial de Jaén y que por tanto continuará como concejal de Hacienda y Gobernación en el Ayuntamiento.

Discurso de despedida de Hidalgo

Previo al pleno de investidura, se había celebrado otro en el que se daba cuenta de la renuncia del anterior alcalde, José Luis Hidalgo, “… Tal y como dice la convocatoria de este pleno hoy presento la dimisión como Alcalde de Jódar.

No dejaré de trabajar por Jódar, justo al contrario, ESTO YA SE LLEVA DENTRO Y ES PARA TODA LA VIDA.

Trabajaré más y desde un cargo que ayudará a los intereses de mi pueblo. Mi partido ha depositado en mí una gran confianza y me ha ofrecido un puesto de importante responsabilidad en el nuevo equipo de gobierno de la Diputación Provincial como responsable del Área de Servicios Municipales.

Este cargo es incompatible con el de Alcalde, así que he debido de presentar mi dimisión.

Continuaré como concejal del grupo de gobierno socialista en nuestro ayuntamiento, participando en los plenos y en el día a día, trabajando como hasta ahora para seguir solucionando problemas y que Jódar continúe avanzando, ahora con más fuerza, con la ventaja que nos dará tener un puesto de responsabilidad en una administración relevante.

Desde este nuevo cargo me levantaré cada día pensando en qué más puedo hacer por Jódar y abriéndole las puertas que pueda a nuestros vecinos y vecinas.

Viene a mi mente aquel día en el que, teniendo un trabajo cómodo y fijo, en el Ayuntamiento, decidí “complicarme la vida” y afiliarme al partido socialista. El único motivo por el que entré en política es por mi pueblo, para mí no existe orgullo más grande que ser Alcalde de Jódar, por eso esta decisión ha sido muy difícil para mí.

Pero estoy convencido de que este nuevo cargo sirve a los intereses de Jódar y nos brinda la oportunidad de trabajar desde un puesto fuerte en la Diputación.

Creo que, si renunciáramos a esta oportunidad, para nuestro pueblo, nos arrepentiríamos.

Otros municipios han utilizado esta fórmula durante años para darse a conocer fuera, para prosperar, y creo que ha llegado la hora de que Jódar también tenga fuerza y representación en otras administraciones que ayudarán en el desarrollo de Jódar.

Desde que decidí dar ese paso y comencé en política es mucho lo que hemos andado, lo que hemos penado:

-Lamentablemente tuve que sufrir mi despido como trabajador de este Ayuntamiento – UNA PERSECUCIÓN POLÍTICA CLARA

-Hemos sufrido insultos, descalificaciones de todo tipo, que en un momento dado han podido pesar en el alma y en el corazón, pero que finalmente me han servido para hacerme más fuerte y tener más claro que había que cambiar la vida política de nuestro pueblo.

-No imagináis la de horas, la de desvelos, en lo que ha sido para mi el primero las prioridades de estabilizar nuestro ayuntamiento y normalizar la vida política y pública de Jódar.

-Se ha conseguido mucho muchísimo, lo que podría parecer inimaginable y no voy a dar lugar a que se pierda ni muchísimo menos.

-Hay quien se rodea de ineptos para destacar, para que no le hagan sombra. A mí me ha gustado siempre rodearme de personas que sepan más que yo, personas que me hagan pequeño, para trasmitirles mi experiencia y que ellos aporten aún más a Jódar y creo que eso también lo he conseguido.

-Lo he conseguido con todos y cada uno de los miembros de este grupo de concejales socialistas. Personas verdaramente capaces, trabajadoras, con conocimientos y entregadas a Jódar.

Ha sido mi deseo, y el del grupo de concejales del PSOE, que me sustituya Teresa García,

No tengo palabras para describir a mí amiga Tere.

Indudablemente una gran socialista, como lo fue su abuelo, como lo fue su padre, mi amigo Paco Luis, una mujer valiente, con ganas de trabajar.

Tere será la primera mujer Alcaldesa de nuestra democracia y estoy seguro de que me superará en todos los aspectos. Llevo años trabajando con ella y os aseguro que os sorprenderá como Alcaldesa, lo mismo que lo ha hecho como Teniente de Alcalde en estos últimos años.

Tere y yo, junto con nuestro extraordinario y preparado grupo de concejales socialistas, continuaremos trabajando para cumplir todos y cada uno de los compromisos adquiridos con nuestro pueblo, ahora con la fuerza renovada de tener representación en una administración importante para los intereses de Jódar.

En estos momentos el principal sentimiento que me embarga es el de gratitud. Gratitud a mi pueblo por haberme dado su confianza como nunca antes se dio a ningún candidato.

Cuatro veces consecutivas hemos ganado las elecciones los socialistas; aunque en 2.007, como recordaréis, el pacto de IU y PP impidió que gobernáramos.

Desde 2.011, Jódar nos ha dado su confianza con tres mayorías absolutas consecutivas, algo que no tiene precedentes en nuestra historia.

Pero, sobre todo, gratitud por el cariño que Jódar me ha dado durante estos años. Cariño, apoyo y afecto que ha sido imprescindible para superar situaciones verdaderamente duras y difíciles.

EN DEFINTIVA, a mis amigos, a quienes me quieren bien, a quienes han confiado tanto en mí… y a mis rivales políticos, que no enemigos, yo no los veo como tal, pero que lo mismo no me quieren tanto… ¿verdad?

A TODOS:

-NO VOY A DEJAR DE TRABAJAR POR JÓDAR, AL CONTRARIO, AHORA LO HARÉ TAMBIÉN DESDE OTRA ADMINISTRACION FUERTE

-CONTINÚO COMO CONCEJAL, TRABAJANDO DIA A DÍA CON TERE Y EL RESTO DEL EQUIPO DE GOBIERNO

-NOS VEREMOS EN LOS PLENOS, EN LOS ACTOS EN EL DÍA A DÍA

-EN DEFINITIVA LO QUE HACENOS ES AMPLIAR ESTE EQUIPO AHORA CON EL CARGO DE DIPUTADO

Hoy tenemos un ayuntamiento, un pueblo, muy distinto al que me encontré cuando tomé posesión como Alcalde y esa es mi mayor satisfacción.

Y no vamos a retroceder, al contrario continuaremos avanzando y ahora más rápido

HEMOS SOLUCIONADO PROBLEMAS Y NOS QUEDAN MUCHOS POR SOLUCIONAR - Continuaremos trabajando por Jódar, un abrazo”.