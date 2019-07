Tallas grandes, complejos pequeños

Desde que dejamos de ser nómadas, pasamos la vida buscando un sitio en el que sentirnos cómodos. Seguir unas reglas, cumplir con lo establecido, pertenecer a un grupo... Aquello que la gente de a pie llama "ser normal".

A pesar de todo, hay personas que demuestran que se puede (y se debe) ser feliz desde la diferencia. Alicia Díaz Miller (@AliceWonderBear) y Jordi Acevedo (@jordisssimo) son dos referentes del mundo curvy.

Ella, como modelo, ha trabajado en campañas para televisión y diferentes revistas. En Instagram cuenta su día a día, sirviendo de inspiración a miles de personas con cuerpos 'no normativos'.

Él es asesor de imagen y experto en moda. Cree que lo importante no es el vestuario sino como se defiende y asegura que tiene asumido que no encaja en la sociedad. Sin embargo, después de esta entrevista, nosotros estamos seguros de que es la sociedad la que no encaja en él.

En la parte superior de este artículo pueden escuchar de nuevo la conversación con Alice y Jordi desde la playa del Postiguet.