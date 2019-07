Francisco José Martínez asegura no haber escrito "nunca" un discurso a la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz

El viceconsejero de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Francisco José Martínez, ha sido tajante en su argumento de por qué deja el cargo, que justifica en "diferencias irreconciliables con la consejera en el funcionamiento de la propia casa que hace que no pueda dar el 100%". Valora el equipo al que ha pertenecido y focaliza el problema en las diferentes formas de entender la gestión de la consejería con su titular, la también onubense Rocío Ruiz.

Asegura sentirse "dolido" por haberse visto envuelto en las polémicas declaraciones formuladas por la consejera del ramo, que negó la brecha salarial entre hombres y mujeres y niega taxativamente que haya tenido algo que ver en esas afirmaciones para las que la consejera tiene un gabinete de prensa. Las "desaveniencias" con la consejera son de tipo orgánicas, ha reiterado Martínez. "Jamás he hablado con la consejera de ese tema ya que tiene un gabinete para sus discursos", ha reiterado el hasta ahora viceconsejero. Y ha añadido que "alguien ha aprovechado para echarme la culpa de algo en lo que no tengo que ver".

Francisco José Martínez, catedrático de Sistemas de Información de la Universidad de Huelva, de la que fue rector ocho años, ha expresado su malestar por la filtración de su supuesto cese cuando aún "no había planteado la dimisión". "Ha salido una información con bastantes noticias que no son ciertas y viendo que esas desaveniencias no iban a arreglarse he planteado mi marcha", ha explicado Francisco José Martínez, quien remarca que no ha sido hasta esta mañana cuando ha hablado con la consejera. Sin entrar en detalles, Martínez no ha querido profundizar en las diferencias y ha zanjado el asunto diciendo que la conversación con la titular de Igualdad ha sido "cordial".

Francisco José Martinez se siente "satisfecho" de su trabajo en estos últimos meses a favor de los andaluces, ha expresado su pleno convencimiento en el gobierno andaluz y en la posibilidad de "mejorar este tierra" y no desctara formar nuevamente parte del Ejecutivo andaluz si el presidente Moreno Bonilla le brindase la oportunidad. .