Varapalo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a Formentera por su regulación de las viviendas turísticas

Fuerte varapalo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a Formentera por su regulación de las viviendas de uso turístico.

La CNMC ha analizado el proyecto a petición del propio Consell de la Pitiusa Menor y les recomienda mejorar la justificación de las medidas y “evitar la discriminación entre las distintas formas de alojamiento”…De hecho asegura que no basta con que se mencionen genéricamente las razones que motivan estas medidas como la presión sobre el territorio, calidad, intrusismo, etc… sino que se tiene que basar en estudios rigurosos que acrediten la necesidad de estas prohibiciones.

En cuanto a las recomendaciones concretas, se especifica la de no prohibir el alquiler por habitaciones y recuerdan en este punto que el Tribunal Supremo ha considerado que este tipo de restricciones no está justificada… También dicen que se debería replantear la división en zonas y los cupos de vivienda de uso turístico porque explica la Comisión que aunque se persiga la sostenibilidad medioambiental, económica, social y turística de la isla, la prohibición de ubicarse en determinadas zonas solo se aplica a viviendas turísticas y no a otros establecimientos turísticos tradicionales. Y estas medidas son "altamente restrictivas".

También recomienda eliminar la prohibición de alquilar más de 60 días porque entienden que impedirá que se alquilen durante las épocas de menor afluencia turística…Asimismo considera que habrá que evitar un régimen de autorización de facto y además se debería replantear la exhaustividad de las prescripciones técnicas ya que se pide desde el mobiliario mínimo de las estancias o las dimensiones como también en baños y cocinas.

Desde el Consell de Formentera esperan a analizar el informe de la Comisión antes de valorarlo.