Guerra abierta entre CCOO y UGT a costa de las clínicas privadas

Guerra abierta entre CCOO y UGT a costa del convenio provincial de clínicas privadas. Los dos sindicatos han iniciado un enfrentamiento abierto por esta cuestión. Recordamos que el sector lleva ya nueve años sin convenio. CCOO ha desarrollado este lunes una concentración ante el colegio oficial de médicos como protesta al bloqueo de la negociación y la propuesta de la patronal de mantener "la precarización" de una plantilla que el sindicato calcula en 10.000 profesionales en la provincia y que en la escala más básica cobran menos de 750 euros al mes a pesar de los fuertes beneficios que, según asegura CCOO, está recibiendo el sector.

Francisco Cantero, secretario general de la organización sindical en Jaén, criticaba que en la reunión celebrada con la patronal el pasado 12 de julio, UGT aceptara una bajada en las condiciones negociadas desde el inicio, allá por el mes de enero. Cantero recuerda que las trabajadoras del sector han sufrido pérdidas del 35% del poder adquisitivo. Por lo que exigen que se repare exactamente esa cantidad como mínimo.

"UGT se desmarcó de la plataforma conjunta firmada por CCOO y cogió la propuesta de la patronal, la aderezó ligeramente con un 1% y dijo que estaba dispuestos a firmarla. La patronal hizo un paripé necesario, porque creemos que habían negociado previamente con ellos, y dijo que sí, que estaban de acuerdo en firmar esa propuesta que yo resumo de forma muy sencilla, nuestra propuesta para 2020 era de 14.100 euros y UGT propone 12.900 euros. Muy por debajo de lo firmado a nivel estatal", decía Cantero.

La versión de UGT

Media hora después de esta concentración, UGT realizaba rueda de prensa para explicar su versión de los hechos. El secretario general provincial de la Federación de empleados y empleadas de los servicios públicos en el sindicato, José María Puñal, arremetía contra CCOO afirmando que "están errando el tiro" y negaba rotundamente haber pactado nada con la patronal. Aseguraba que no van a aceptar órdenes de CCOO y que no participarán en ninguna movilización en la que no estén de acuerdo porque, textualmente, "no son los palmeros de nadie".

Sobre el convenio, explican que la situación entre sindicatos y la patronal estaba enquistada, sufriendo el peligro de romper las negociaciones. Es por ello, por lo que UGT cedió en cierta manera para poder firmar un convenio que beneficiara al sector, pero aseguraba que es la tónica general en la negociación colectiva. La propuesta ugetista, aceptada por la patronal, incluye según explicaba el secretario de política sindical y salud laboral, Alejandro Rodríguez, una subida salarial importante de un 16% durante el 2019 que se vería reforzada durante los tres años siguientes a razón de un 1% anual, a lo que podría llegar a sumarse el IPC.

UGT ha aportado su versión sobre lo sucedido / Radio Jaén

"Firma del convenio a cuatro años, ese acuerdo también lo tiene aceptado comisiones obreras. El incremento para el 2019 sería en torno al 16%. No es un dos ni un tres, es un 16% de subida salarial de los salarios. Por tanto, que quede claro, que si hemos perdido un 35% en diez años, en un año casi hemos recuperado la mitad. Para los tres siguientes hemos planteado una subida de un 1%". En total, por tanto, sería una subida salarial mínima de un 19%.

UGT asegura que, si el sindicato CCOO consiguiera un mejor acuerdo, se sumarían sin problema pero es algo que no creen probable. También anunciaban que van a realizar una consulta de afiliados y delegados para plantear un acuerdo de firma de convenio de eficacia limitada al que cualquier trabajador que así lo quisiera podría adherirse.