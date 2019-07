La nueva Casa de la Juventud, prioridad para el Ayuntamiento de Linares

La apertura de la Casa de la Juventud, prioridad del nuevo Ayuntamiento de Linares. Esta fue una de las primeras tareas que esta área municipal asumió tras la conformación del nuevo equipo de gobierno. Después de promesas y continuos retrasos a lo largo de los últimos años, la apertura del recinto está más cerca, según informa la responsable del ramo, Maite López: " Se abrirá sí o sí, no tengo otra meta. Ya es hora de que entre en funcionamiento y para ello simplemente hay que ponerse a trabajar. Nada más llegar nos pusimos mano a mano con el equipo de Juventud y estamos tratando de que se abra a la mayor brevedad. Trabajo y constancia le estamos poniendo al asunto para que tenga una solución y se pueda abrir porque es un recurso importante para los jóvenes de la ciudad".

Para recepcionar la obra se antojaba necesario resolver deficiencias en la construcción que ya fueron reclamadas por la anterior concejalía. Defectos en las barandas, de insonorización, aire acondicionado, humedades y el arreglo de los baños. Otro paso fundamental, al parecer, está relacionado con el informe acústico que sigue presentando carencias. Son reparaciones que obligan, todavía, a que no se pueda recepcionar la obra. Con la intención de solucionar cuanto antes la situación, desde Juventud confían en que pronto esté abierta la nueva casa para el disfrute de los más jóvenes de la ciudad. Un espacio adaptado a sus necesidades donde, apunta López, será vital la participación de sus usuarios: "Queremos que Linares no se quede atrás y que el talento vuelva. No queremos que los jóvenes se vayan fuera para que dispongan de alternativas en su ciudad. Necesitamos que los jóvenes se levanten para que participen con su voz", destaca la nueva concejala responsable de esta sección municipal.