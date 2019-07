PSOE, Més y Unides Podem llegan a un acuerdo y cierran la crisis del Consell

MÉS per Menorca, PSOE y Unidas Podemos han llegado este martes a un acuerdo para poner fin a la primera crisis del equipo de gobierno del Consell Insular de Menorca, motivada por el desacuerdo de la formación menorquinista en relación a que la presidencia del Consorcio de Residuos y Energía de Menorca y la Agencia Menorca Reserva de Bisofera recayera sobre la presidenta, la socialista Susana Mora, y no sobre la consellera de Medio Ambiente de MÉS per Menorca, Maite Salord.

La comisión negociadora del pacto se ha reunido este martes en Es Mercadal y el encuentro se ha prolongado durante casi cuatro horas. Los acuerdos asumidos contemplan que con la aprobación definitiva de los nuevos Estatutos de la Agencia Reserva de Biosfera en octubre de 2019, la Presidencia de este órgano pasará a ser ostentada por la Presidenta del Consell Insular y será Vicepresidenta la Consellera de Medio Ambiente.

Se ha acordado también la delegación de la Presidencia del Consorcio de Residuos y Energía a la Consellera de Medio Ambiente, y dada la transversalidad de la Estrategia 2030, se hace necesaria la implicación directa del Consell Insular a través de su máxima representación mediante la Presidencia y Vicepresidencia, a las reuniones y negociaciones que se lleven a cabo en todos los niveles institucionales.

Asimismo, y en este contexto, se creará una Comisión político-técnica que velará por la consecución de los objetivos de la Estrategia 2030, cuya configuración se llevará a cabo durante estos meses, quedando constituida en octubre de 2019.