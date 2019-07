Como cada miércoles del verano, vuelve la música en directo a 'Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera' en nuestro 'Café Concierto', en esta ocasión, protagonizado por la banda The Burning Shack, que ha interpretado en acústico los temas 'The last time' y 'Tecumseh Valley'.

Tres de los miembros del grupo, Ferrán Nogués, Marga Lee y Rob Davidson, han estado con nosotros para contarnos los orígenes de este proyecto musical y los objetivos que tienen en el horizonte.