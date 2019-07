'Me Vuelves Lorca' rinde homenaje este a la mujer rural y a su labor invisibilizada

La quinta edición del Festival de Artes Escénicas de la Alpujarra "Me Vuelves Lorca" regresa a Laroles (municipio de Nevada) del 2 al 11 de agosto con una programación repleta de actividades teatrales, música y danza. En esta ocasión, el festival plantea como novedades, la tercera residencia artística que gira en torno a las historias y vivencias de la comunidad local. Así, en colaboración con la compañía de teatro comunitario madrileña La Rueda Teatro Social, los vecinos de la zona vivirán por vez primera la experiencia de crear una obra de teatro.

Cuatro profesionales de la compañía convivirán con los ancianos, niños, jóvenes, mujeres y hombres del municipio durante seis intensos días para crear un montaje teatral basado en sus recuerdos, anécdotas y vivencias. El resultado se estrenará el 10 de agosto en el anfiteatro de Laroles. Este encuentro entre actores y vecinos pretende poner en valor las tradiciones, costumbres e historia colectiva de la comunidad rural de La Alpujarra y rendir homenaje a la mujer en el mundo rural y su labor imprescindible, pero históricamente invisibilizada.

Este Festival, creado en 2015 y basado en la figura de Lorca y su afán de llevar la cultura a las zonas rurales, pretende contribuir al desarrollo de la cultura y del turismo sostenible en una zona poco conocida de La Alpujarra granadina. Para ello, Diputación de Granada y Ayuntamiento de Nevada unen sus fuerzas y aportan el poder económico necesario para que Anna Kemp y su agrupación, Me Vuelves Lorca, den valor artístico al festival de nombre homónimo.

Este año, Me Vuelves Lorca ha recibido el reconocimiento del Ministerio de Cultura que ha seleccionado el festival como uno de los 10 mejores proyectos de las ayudas para Acción y la Promoción cultural 2018.

Al acto de presentación, que ha tenido lugar este miércoles en el Palacio de los Condes de Gabia, han asistido la diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez, la alcaldesa de Nevada, María Dolores Pastor, y la directora del festival, Anna Kemp.

La diputada ha señalado que "iniciativas como esta son cada vez más necesarias en una población rural en peligro pues logra acercar propuestas artísticas de primer nivel a esas zonas y construye puentes culturales necesarios que hacen vivir experiencias inolvidables en ambos sentidos".

La alcaldesa de Nevada ha recordado la importancia del festival para el municipio, porque "no solamente atrae el turismo sostenible sino que contribuye a que algo tan importante como es la cultura de un municipio no quede en el olvido". Además, "proyectos como Me Vuelves Lorca contribuyen a la actividad económica y social del pueblo, ya que los propios habitantes se vuelcan en el profundamente en el proyecto, ya sea recibiendo a los artistas como construyendo el teatro en el que han tenido lugar todas las ediciones".

La directora del festival considera que "la unión de fuerzas entre los habitantes del municipio y los artistas es uno de los rasgos más especiales y diferenciales de Me Vuelves Lorca porque, además de la experiencia artística, tomamos riesgos con el programa demostrando que es posible crear lazos mediante la cultura".

El programa está estructurado en dos fines de semana, cada uno con temática diferente, y la tercera edición de la residencia artística. Durante los seis días de festival, cuatro profesionales de la compañía teatral La Rueda Teatro Social convivirán con los habitantes del municipio con intención de aunar sus anécdotas en una obra de teatro de creación colectiva que cuente la historia de la comunidad rural de la Alpujarra, priorizando el papel invisibilizado de la mujer y su labor en el campo.

La música será la protagonista del primer fin de semana del festival, el 2 y 3 de agosto, con tres conciertos distintos. La cantante aragonesa Carmen París, ganadora del Premio Nacional de Músicas Actuales 2014, presentará el viernes día 2 "París al piano", un recorrido de lo mejor de su repertorio. Al día siguiente, el grupo Mastretta, compuesto por diez músicos y dirigido por el compositor Nacho Mastretta, será el encargado de animar la noche en Laroles.

Además, durante todo el fin de semana volverá "¡Ay, Harlem!", un total de más de 10 horas de talleres de swing impartidos por la academia madrileña de swing Big South. Durante esta actividad también se incluirá un taller de bailes tradicionales a cargo de las mujeres del municipio, proponiendo así un intercambio de culturas. Como broche de oro a este fin de semana, una vez acabada la actuación del grupo de jazz Mastretta, se podrá disfrutar de una "Verbena Swing" con jazz en directo de la mano de Enric Peidro Swingtet.

El segundo fin de semana de festival, el 9 y 10 de agosto, estará dedicado al teatro. Los asistentes a "Me Vuelves Lorca" podrán disfrutar de la interpretación de las cómicas de A Panadaría de la obra teatral "Elisa y Marcela", una reconstrucción irreverente de un suceso real que sucedió en 1901, en A Coruña, cuando dos mujeres se casaron por la iglesia, una de ellas vestida de hombre. Una vez finalizada la obra, la compañía Jamming y su teatro improvisado volverán a ser los encargados de alegrar la noche alpujarreña. Finalmente, el domingo, día 11, será el estreno de la obra teatral creada durante la residencia artística.

Toda la información sobre la programación del festival se encuentra disponible en www.mevuelveslorca.com, donde también se pueden adquirir las entradas.

Premios Me Vuelves Lorca

Este año se ha celebrado la II edición de los Premios Me Vuelves Lorca 2019, premio bienal otorgado a figuras del panorama cultural español que muestran compartir la "filosofía lorquiana" del festival en sus carreras profesionales, y que acercan la cultura y la obra de Lorca a nuevos públicos.

Los 5 premiados han sido los dramaturgos Pablo Messiez, Alberto Conejero y Carlota Ferrer, y la actriz Irene Escolar. El quinto premio ha sido otorgado al periodista Juanjo Romero, en reconocimiento al papel fundamental y muchas veces invisibilizado que juegan los profesionales de los medios de comunicación en el éxito de los proyectos. El trofeo, que ha sido diseñado en colaboración con el taller granadino de baldosas hidráulicas artesanas, La mar de lejos, y con la ayuda de Laura García Lorca, es una réplica exacta de una de las baldosas del suelo de la habitación de Lorca en la casa de su familia en la Huerta de San Vicente.