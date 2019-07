10.000 onubenses hallaron un empleo en los últimos seis meses, según la EPA

El sector servicios y la agricultura vuelven a tirar del empleo en Huelva, provincia que tiene una tasa de desempleo del 18.41% en este segundo trimestre, la tercera tasa más baja detrás de Málaga y Almería, según los datos de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre, conocidos esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los últimos seis meses, 10.000 onubenses han encontrado un empleo. En la actualidad 47.000 parados. El desempleo se ha reducido en la provincia en 3.500 personas en un año.

Es un dato más positivo que el trimestre anterior, que situaba la tasa de desempleo en un 22.96%. El número de ocupados ha crecido en este segundo trimestre respecto al trimestre anterior. En el primer trimestre se registraron 193.500 ocupados frente a los 208.100 de este.

Por sectores, hay 128.000 ocupados en el sector servicios, 51.000 en agricultura, 16.000 mil en la industria y 12.400 en la construcción.

Valoración positiva, por tanto, desde los sindicatos, pero echan en falta que no haya una apuesta más decidida por parte de las administraciones para la creación de empleo de calidad. Sebastián Donaire, secretario provincial de la UGT, ha pedido que se inviertan en infraestructuras para hacer atractiva a la provincia de cara a los inversores. También ha lamentado que una vez más no se haya apostado en los presupuestos de la Junta por la provincia de Huelva. Por su parte, la responsable del sector de empleo en Huelva, Julia Perea, ha insistido en que el empleo que se genera en Huelva es temporal y de baja calidad. Perea ha lamentado que "no se respetan" los convenios colectivos y el 20% de las horas extras "no están declaradas". "Si esas horas extras se declarasen se generarían 66 puestos de trabajo en Huelva cada semana", según la responsable sindical.