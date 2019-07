El desarrollo fiscal del REB y un nuevo sistema de financiación, en el aire

El sistema de financiación y el despliegue del Régimen Especial de Baleares no serán una realidad a medio plazo. El fracaso de la investidura de Pedro Sánchez deja a Balears pendiente de varios asuntos y con partidas congeladas que no llegaran por el momento. La portavoz del Govern, Pilar Costa, lamenta que se perdiera una oportunidad para conformar un gobierno progresista, pero recalca que todavía hay tiempo y esperanza y afirma que el PSOE no tirará la toalla.

Costa subraya que a nivel económico, la paralización del desarrollo de la parte fiscal del Régimen Especial de Baleares y la mejora del sistema de financiación no se podrán completar por el momento. A pesar de ello, lanza un mensaje de tranquilidad y subraya que el Govern balear no ha parado de trabajar y dialogar con el gobierno en funciones.

Costa afirma que Armengol aprovechará la oportunidad de poder hablar cara a cara con Sánchez si viaja a las islas para mantener el despacho veraniego con el rey.