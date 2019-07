Joan Sastre: "Scariolo nos ha dicho que es uno de los años que está más abierto"

El base internacional español Joan Sastre admitió que el seleccionador nacional, Sergio Scariolo, le ha reiterado a él y a sus compañeros que este verano "está más abierto" que los anteriores para figurar en su lista definitiva de convocados, y que "puede pasar cualquier cosa" entre los 12 elegidos para el Campeonato del Mundo que se disputará en China del 31 de agosto al 15 de septiembre.

"Sergio nos ha dicho que es uno de los años que está más abierto, puede pasar cualquier cosa. Ahora hay que aprovechar estos días aquí para intentar ganarse un sitio y disfrutar de poder entrenar con estos jugadores", comentó Sastre este viernes, durante la atención a la prensa desde el madrileño pabellón del Triángulo de Oro.

El exterior de 27 años afirmó que el grupo "ha cambiado mucho", pero que quienes están siguen con "esas ganas" de los que ahora ya no forman parte de la selección rojigualda. "Seguimos siendo una familia, tanto los que ahora no están como los que han llegado nuevos y eso es lo más importante de este grupo. Somos una familia y en la pista lo demostramos", reflexionó.

El base de Valencia Basket se mostró confiado de cara a que el nuevo grupo se acople a tiempo para la cita por tierras chinas. "Queda más de un mes para el Mundial y hemos venido aquí con las ganas y la predisposición de trabajar bien y hacer las cosas bien, para que todos se adapten y lleguen al Mundial lo mejor posible", señaló el base, ganador de un bronce con la selección en el Europeo de 2017.

También recordó que se fue "muy contento" del último Eurobasket, aunque eso no le garantice nada de cara a este verano. "Este año no sé qué va a pasar, no sé si estaré entre los 12 o no, pero intentaré ganármelo en los entrenamientos", dijo Sastre finalmente.