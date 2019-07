Jupol, en nombre de Jusapol, lo tiene claro, llegarán hasta donde haga falta para lograr la equiparación salarial real de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas e, incluso, policias municipales y para ello no dudarán en acudir a los tribunales si es preciso. Acusan al Ministro del Interior de estar tratándoles como a "policías de segunda" al no haber querido reunirse con ellos todavía ni atenderles y le recuerdan a Grande Marlaska que, al fin y al cabo, son sus subordinados y por tanto tiene la obligación de tenerlos en cuenta y escucharles. Buscan el reconocimiento de su trabajo por parte del Ministerio del Interior que insiste en ningunearles a pesar de representar ahora mismo a más de 30.000 policías y 50.000 Guardia Civiles como insiste Chema García, secretario general de Jupol, en una entrevista concedida a Radio Palencia.

Jupol, el sindicato que nació para poder acudir de forma legal a las elecciones sindicales del Cuerpo Nacional de Policía en nombre de Jusapol, ostenta ahora mismo la representación del 70% de Policías Nacionales, sin embargo, y a pesar de este respaldo, que les ha otorgado 8 de los 14 vocales del Consejo de la Policía tras las últimas elecciones, no parece suficiente para el Ministro del Interior que, no sólo nos les ha recibido todavía, sino que además insiste en favorecer al resto de sindicatos con una representación casi simbólica. De hecho, tal y como anuncia en esta entrevista Chema García, han presentado ya una denuncia contra el Director General de la Policía por no haberles cedido el local que por Ley les corresponde tras ganar las elecciones y que, a pesar de las numerosas peticiones, se las ha ngado sin motivos para ello.

Jupol recuerda que se firmó un acuerdo de subida salarial, que no equiparación, entre el Gobierno de Mariano Rajoy y los sindicatos policiales que entonces tenían representación, un acuerdo que ellos nunca han respaldado ya que consideran es del todo insuficiente, ya que mientras en él se recoje una subida de 807 millones, Jupol cifra esa cantidad en 1.500 millones para logarar la equiparación. Además, denuncian y quieren conocer dónde han ido a parar los 300 millones que se dispusieron para los policías en situación de segunda actividad en reserva, que no entraban en la equiparación, pero que no pueden percibir ya que la Ley no permite ni contempla su posible retorno y de los que nada se sabe.

Este mismo lunes está previso que la Secretaria de Estado de Seguridad presente a los sindicatos policiales la auditoría encargada para conocer el alcance real de la posible equiparación salarial, sin embargo, ni Jupol, ni Guardia Civil han sido invitados a esa reunión, sólo se ha hecho con los sindicatos que firmaron el acuerdo con el anterior gobierno popular y que el PSOE asumió como propio, a ellos se les presentará por parte de sus respectivos directores generales en sus sedes centrales, por ello han convocado una concentración en Madrid, a las puertas de la secretaría, para protestar por una situación que entieneden es completamente injusta.

Chema García recalca que, a pesar de las acusaciones que reciben, son completamente apolíticos, "hemos criticado al PP, criticamos el PSOE y criticaremos a los gobiernos, sean del color que sean, que no apruebe la equiparación real con las policías autonómicas, y ello a pesar de que nos han tildado de ser de Ciudadanos, de Podemos y ahora de Vox, nada más lejos de la realidad". Reprochan a Zoido que haya sido el único Ministro que ha expedientado a dos policías por portar una pancarta de Jusapol, y a Marlaska que les ningunee y desprecie sin atender si quiera las peticiones de reunión. Recuerdan que la única caja pagadora de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado es el Ministerio del Interior y a ellos corresponde dignificar su trabajo.