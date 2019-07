La sanidad para los inmigrantes ilegales

Los consejos de Max. Sanidad para todos

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha remitido a las comunidades autónomas un documento, fechado el pasado 20 de junio, con recomendaciones sobre cómo aplicar el Real Decreto 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobado hace un año, en el que se establecen tres requisitos para prestar asistencia sanitaria de forma gratuita a los inmigrantes irregulares. El objetivo del trabajo es, tal y como se señala en el texto, "garantizar" la homogeneidad en el desarrollo del procedimiento para la solicitud, registro y expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras que, encontrándose en España y sin tener su residencia legal en el país, puedan recibir asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos en el Sistema Nacional de Salud.

El “Hotel de los inmigrantes” de Buenos Aires

Esta semana, Pilar Kraan nos descubre el "Hotel de los inmigrantes" de Buenos Aires. Un establecimiento por el que los extranjeros de segunda y tercera clase tenían que pasar obligatoriamente hasta encontrar trabajo en Argentina. Cinco millones de personas durmieron en sus habitaciones...

El médico Tropical: Leishmaiasis… ¿Otra enfermedad tropical rara?

Ahora que estamos en el calor del verano, y proliferan los mosquitos, traemos a la sección una enfermedad que no es tan rara, Miguel, de hecho, la traigo porque es endémica en la cuenca mediterránea, y más concretamente en el Aljarafe sevillano y Condado onubense, en su afectación por nuestros perros. Porque afecta al hombre y otros animales, a lo que denominamos zoonosis. Se estima que cada año la padecen casi 1millón de personas, muriendo entre el 4 y 6%.

¿Es un virus? ¿Bacteria? ¿A qué nos enfrentamos?

Pues en este caso es un parásito protozoario, llamado Leishmania Donovani (por sus 2 descubridores) que transmite un vector, la hembra del flebótomo, una especie de mosquita, que al picar al humano y otros animales, le transmite el parásito que se aloja en sus glándulas salivares. Según la especie de leishmania, así se desarrollará un tipo u otro de la enfermedad. Y se distinguen 2 estados morfológicos, el Promastigote, presente en el intestino de la mosquita, con flagelo para movilizarse; y el Amastigote, ya sin flagelo, que es la forma intracelular humana o animal. Para variar, su padecimiento está ligado a las condiciones socioeconómicas de la población, siendo más propensos los más pobres del planeta, así como las malas condiciones de las viviendas, friabilidad de los sistemas sanitarios y su accesibilidad, y un débil sistema inmunitario. Ya hay estudios que vinculan su desarrollo al cambio climático y ambiental, como la deforestación, presas, riegos artificiales, urbanizaciones humanas, etc

Si padezco leishmaniasis, ¿qué debo sentir?, ¿me pongo muy malito?

Hay 3 formas básicas y principales de desarrollar la enfermedad: la visceral; la cutánea; y la mucocutánea. La visceral, que es la más grave, se conoce como Kala-azar. Es en un 95% mortal si no la tratamos. Te da fiebre irregular, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia y anemia. Es endémica en India y África oriental. La leishmaniasis cutánea, la más frecuente, se produce en zonas expuestas del cuerpo, en las que la mosquita puede picarte. Esta picadura produce una pápula eritematosa que evoluciona a úlcera en la piel, donde se encuentra el parásito, en principio no es dolorosa, que o bien cura espontáneamente o se cronifica, dejando cicatriz permanente, y su retracción produce invalideces de movilidad. De éstas he tratado muchas. Una forma localizada se denomina “Botón de Oriente”. La forma mucocutánea, produce destrucción parcial o completa de las mucosas de la nariz, boca y garganta. Ésta la he visto en pocas ocasiones, y se da sobre todo en los continentes americanos.

Has dicho que afecta a los perros ¿Es peligroso para los humanos?

La leismaniasis que padecen nuestras mascotas, es del género Leishmania Infantum la transmite la mosquita Phlebotomus perniciosus, que si desarrolla la enfermedad, podrá verse la úlcera dérmica en el lugar de la picadura, sobre todo alrededor de los ojos, orejas, aunque pueden verse en cualquier lugar del cuerpo. Se producen Insuficiencia renal por obstrucción de las nefronas y sus vasos sanguíneos debido al acúmulo de anticuerpos, sangran por el hocico y padecen artritis por acumulación en las articulaciones. Se contagia de perro infectado a perro sano pero pasando previamente por la mosquita. No se ha descrito contagio directo, ni del perro al humano ni viceversa.

¿Hay un tratamiento eficaz o la ciencia aún no ha descubierto nada?

Antimonio pentavalente IV, el Estibogluconato sódico, o Antimoniato de meglubina, son dolorosas sus inyecciones, por lo que crea problemas de adherencia al tto. A veces, he tenido que recurrir a cirugía, extirpando las retracciones y ulceraciones.

Lo más eficaz, la lucha contra los vectores, repelentes, insecticidas, mosquiteras, control de perros vagabundos, y aplicar la lógica y la ciencia.

Sones del Mundo

Esta semana, como despedida de temporada, Pepe Belmonte remata la serie de cantos de trabajo. Esta vez el manijero que llevaba el ritmo del laboreo con su música. Escuchamos a Harry Belafonte con su archiconocido "BANANA BOAT SONG"...