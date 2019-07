'Carta a los políticos irresponsables'

Grancanarios y grancanarias, hoy quiero volver a escribir una de mis cartas a los políticos.

Mis queridos políticos,

¿Qué están haciendo? Sinceramente, no les entiendo. Ni yo, y creo que no me equivoco al decir, que ni muchos españoles, que están ahora mismo alucinando. Alucinando, asombrados, desconcertados, asombrados. Elijan alguno de estos sinónimos y seguramente que cualquier ciudadano les dice que se siente así. Y es que sencillamente no entendemos qué les pasa por la cabeza de la mayoría de ustedes.

¿A qué están jugando? Parece que los españoles somos sus juguetes y que se divierten con nuestro futuro. Es más, a veces parece que hasta se están riendo desde sus escaños de nosotros, por depositar nuestra confianza en ustedes en las elecciones, por creer que iban a hacer algo constructivo más allá de cobrar sus sueldos, dietas y gastos que no son pocos y que encima les estamos pagando para nada.

¿Qué quieren de nosotros? El pasado 28 de abril ya nos tomamos nuestro tiempo para ir a votar un domingo. Escuchamos durante semanas sus propuestas en debates, en mítines, en entrevistas en la tele y en la radio. Fuimos a votar como nos pidieron. Elegimos. Y ahora que les toca a ustedes ponerse las pilas no hacen nada. Bueno sí, muchos de ustedes están haciendo el ridículo. Se están retratando. Demostrando que lo más importante es el poder, un puesto, salir en la foto y dejar su impronta. Están demostrando que no son capaces de negociar, ni de llegar acuerdos, ni de ceder. En definitiva, están demostrando que no saben hacer política. Y un político que no sabe hacer politica no sirve, se debería ir.

¿Cuál es su prioridad? Porque lo que parece es que ustedes son lo prioritario. No el arreglar los problemas de todo. El paro, la pobreza o mejorar la Sanidad, la Educación o la Justicia. Porque las cosas no se mejoran solas y en estos 3 meses no han hecho nada, absolutamente nada.

Y ahora, ¿qué pretenden? ¿Que volvamos a escuchar sus propuestas en debates, en mítines, en entrevistas en la tele y en la radio? ¿Que vayamos a votar y que volvamos a elegir? ¿Que volvamos a ser ciudadanos responsables cuando ustedes son los primeros que no cumplen? Espero que este mes de agosto disfruten de sus vacaciones y se respondan a ustedes mismos estas preguntas. Nosotros seguiremos trabajando, pagando nuestras facturas o intentando llegar a final de mes. Ustedes continúen en su burbuja, aislados de esta realidad que mantenemos sus votantes.

Atentamente, desde el exterior de la burbuja, David Perdomo.