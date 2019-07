Alonso: "Mi experiencia en USA me ha hecho valorar cosas a las que no le daba importancia"

El malagueño Francis Alonso regresa al Unicaja casi cinco años después de marcharse a Estados Unidos. El jugador se comprometió por dos temporadas con opción a una tercera y se va cedido al Fuenlabrada de la liga ACB. En una entrevista en SER Deportivos valoró su fichaje por el equipo malagueño como "un sueño. Ahora no me lo creo mucho, pero estoy muy contento y muy ilusionado". El jugador espera volver a Málaga tras su cesión. "La ilusión de poder imaginarte esas cosas siempre lo tienes ahí, especialmente cuando te has criado allí y has pertenecido al Unicaja lo ves de una manera especial, pero mi concentración se va para otro lado (Fuenlabrada), estoy muy concentrado y agradecido". Sobre su experiencia en norteamérica, Alonso reconoce que le ha hecho madurar mucho. "He aprendido muchísimo de esa oportunidad, en EEUU tuve que afrontar mucha responsabilidad y es una experiencia personal que no te la quita nadie". En el audio adjunto se puede escuchar la entrevista íntegra.

Seguir leyendo