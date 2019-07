La Cañada Real Conquense ilustra un estudio de polinización a escala planetaria

La Cañada Real Conquense ha servido como escenario para un estudio sobre la polinización de las plantas a escala planetaria. Investigadores del grupo AdaptA de la Universidad Rey Juan Carlos y de Ecología Terrestre de la Autónoma de Madrid han concluido que el paso del ganado permite mejorar la dispersión de semillas. Los resultados se han publicado en la revista científica PeerJ. Lo hemos contado en Hoy por Hoy Cuenca con el Doctor en Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en pastoreo, Pablo Manzano.

“Que esta cañada se siga utilizando en nuestros días, sin interrupción desde antes de la Edad Media, con el mismo uso para la trashumancia del ganado, ha sido fundamental para realizar esta investigación que sirve de ejemplo a nivel mundial”, explica Manzano.

El estudio se ha realizado en un tramo de la Mancha de Albacete y Ciudad Real una de las zonas más trasformadas por la actividad agrícola. Los investigadores buscaban precisamente un espacio de estas características que les ha permitido analizar cómo el paso del ganado ayuda a la polinización de las plantas. “En esta zona se pueden observar muy bien los procesos porque no hay muchos pastizales alrededor, porque no hay mucha dispersión, porque no hay mucha polinización fuera de la cañada”, apunta Manzano. “Eso hace fácil aislar qué factores se deben a la cañada y cuáles no”.

Tramo de la Cañada Real Conquense o de los Serranos donde se ha realizado la investigación. / PeerJ

Este investigador apunta que los trazados de las actuales cañadas de ganado ya se usaban en la prehistoria como rutas de tránsito para mamíferos como los uros o los bisontes. “Todo este pastoreo móvil de la trashumancia en España, pero que es similar con los masáis en Kenia, los pastores mongoles o los crianceros de la Patagonia, están moviendo el ganado y están logrando que se dispersen las semillas y que se favorezcan los polinizadores como hacían los herbívoros salvajes”, explica este experto en pastoreo. La trashumancia es importante, apunta, “porque en el momento que se abandonen estas actividades tradicionales asociadas a la ganadería móvil, no solo en España o en Cuenca, sino a escala planetaria, vamos a tener graves problemas de biodiversidad”.

El estudio concluye además que en las cañadas de ganado existen valores más bajos de endogamia entre las plantas. Este investigador apunta que “la ganadería extensiva móvil es la opción de futuro porque mantiene las condiciones ecológicas y por ser más productiva ya que aprovecha los picos de producción de los ecosistemas, lo que supone un ahorro en piensos”.