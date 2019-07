Ibiza supera por primera vez la barrera de los 14.000 autónomos

Ibiza supera por primera vez en temporada turística la barrera de los 14.000 autónomos. En Formentera, también se ha registrado un crecimiento esta campaña y se llega a los 1.300 emprendedores.

Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), resaltan que el incremento interanual en las Pitiusas es del 5%, lo que multiplica por cuatro la media de nuevas altas en toda España.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, habla de una tendencia de aumento "constante" de autónomos en Ibiza y Formentera en los últimos años, ligado casi de forma exclusiva al sector servicios," lo que implica que tienen un mayor peso en la economía".

El perfil de las nuevas altas corresponde a hombres de entre 40 y 54 años, aunque Amor también resalta "el fuerte componente de autónomos comunitarios que es algo habitual en todas las zonas costeras del Mediterráneo".

Amor ha mostrado su preocupación por la falta de Gobierno en España y advierte de que en los dos últimos años no se han tomado medidas que afecten al mercado laboral "y no se puede seguir viviendo de las sinergias". Afirma que en algunas comunidades se impulsan medidas "que no van en la línea de alentar el empleo con subidas de impuestos y trabas administrativas".