Ravelo será Hijo Adoptivo tras medio siglo como vecino ejemplar de Jerez

Ravelo será próximamente jerezano con todos los honores. Los 27 concejales que integran la corporación municipal aprobaron por unanimidad este lunes el nombramiento del ex jugador, nacido en la localidad tinerfeña de San Cristóbal de la Laguna, como Hijo Adoptivo de Jerez.

"Hoy es un día importantísimo para mi", señalaba a duras penas un emocionado Pepe Ravelo a los micrófonos de Radio Jerez. "Que después de cincuenta años han visto motivos suficientes para este reconocimiento es para estar muy orgulloso".

Nueve temporadas defendiendo la camiseta azulina, medalla de oro y brillantes de la entidad, 348 partidos disputados y 70 goles marcados "siendo el último jugador de la defensa", avalan la trayectoria de quien ha sido también pieza clave en la fundación y primeros pasos del nuevo club, el Xerez Deportivo FC.

Además en un año clave, en el que no sólo está ganándole la batalla a una enfermedad, sino que además el campo anexo a Chapín ha recibido su nombre y el 2 de septiembre se cumplirán 50 años de su llegada a Jerez procedente del Córdoba. "Estoy preparando alguna sorpresita y quiero celebrarlo, sobre todo después de esto", comenta.

Este reconocimiento no cambiará su sentimiento, "ya que siempre me sentí igual de jerezano que los que no llevaban más tiempo que yo viviendo en la ciudad, pero ahora ya tengo una base sólida que respalde mi condición".