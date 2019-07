"Creemos que el traslado de las txosnak a Ripa responde a intereses privados"

El Ayuntamiento de Bilbao asegura que el traslado de las txosnak de la Plaza Circular al Muelle de Ripa responde a "los problemas en la zona de acceso de transporte público y aglomeraciones". Sin embargo, Bilboko Konpartsak se muestra reticente ante esta respuesta y cree que "este traslado responde a intereses privados", como la construcción de un hotel próximo a Abando.

Estas son las dos principales posturas explicadas en Hoy por hoy Bilbao. La concejala de Fiestas, Itziar Urtasun, ha añadido que no solo se moverán las txosnak sino que también lo hará "la verbena, los herriko kirolak y el teatro de calle de El Arenal". Una modificación que no ha sentado nada bien a los responsables de las comparsas, tal y como indica su portavoz, Iñigo Iglesias: "No estamos de acuerdo con el traslado, ni con la forma en cómo se ha realizado ya que no se han buscado más alternativas".

En todo caso, la comisión mixta sigue trabajando para hacer unas fiestas conjuntas. "No tenemos por qué estar de acuerdo en todo", coinciden las dos partes. "Vamos a intentar que todas las actividades programadas en Ripa se hagan, como los hinchables, el baloncesto o los juegos de agua", sentencia Iglesias.

Además, este año continuarán trabajando para que no haya agresiones sexistas con diversas medidas de prevención y, en caso de que ocurra, de actuación. "Vamos a hacer una campaña de sensibilización con carteles y vamos a poner un punto de información en El Arenal. Las konpartsak tienen preparadas a personas en las barras de sus txosnak, por si se sufriera una agresión sexual, poder acompañar a la víctima", explica Urtasun.

Otro de los ejes será la reducción del plástico de un solo uso. Iglesias está valorando "poner algún tipo de barrera para que no acaben los vasos en la ría. Las konpartsak estamos concienciadas en la reducción del plástico y reduciremos sobre todo los botellines de agua, en favor de vasos de agua gratuitos". Incluso, la konpartsa Pinpilinpauxa usará purpurina biodegradable.