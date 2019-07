El Concello reservará para el sobrecoste de Riazor pero no asegura su pago

El gobierno local lleva mañana a pleno para su aprobación el primer modificativo de crédito del mandato. Son 4 millones de euros que incluirán una partida para pagar el sobrecoste de las obras de reforma de la cubierta del estadio de Riazor, que asciende a cerca de un millón de euros.

No obstante, no significa que vaya a pagarse. Ante este aumento del presupuesto inicial de la obra en un 12%, el gobierno del PSOE ha iniciado una investigación para conocer su justificación y si el pago debe correr a cargo o no en su totalidad de las arcas municipales.

La Marea se ha comprometido a dar su voto afirmativo al modificativo si se incluyen cláusulas que aseguren que el Concello sólo pagará lo que le corresponda.

El PP presentará una enmienda en contra. No lo considera justificado.

De los 4 millones del modificativo de crédito, un 75% irán a parar al pago de facturas pendientes con la Compañía de Tranvías por el bonobús. El BNG también une su voto a los informes que demuestren que no se trata de una mala praxis de la empresa.