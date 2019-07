Explicamos qué pasó y cómo para que el AVE de Granada entrase por error en la vía de Sevilla

La derivación del AVE de Granada hacia la vía de Sevilla la noche del domingo a la altura de Almodóvar del Río (Córdoba) se produjo por el fallo de un operador de Adif en el Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha, indican a Radio Granada fuentes cercanas a la empresa pública, que ha reconocido oficialmente un error de programación.

Todo indica que un operador del CRC se olvidó o no pudo cambiar la programación de vías en la bifurcación de Almodóvar hacia Antequera después de producirse una incidencia en un tren AVE destino Sevilla que tuvo que parar antes de ese punto. El tren que viajaba detrás era el de Granada y lo adelantó, pero no se produjo el cambio de planificación, por lo que el convoy hacia Granada asumió de facto el plan de viaje del tren de Sevilla. Las mismas fuentes aseguran que no es la primera vez que ocurre este incidente.

Fuentes tanto de Renfe como de Adif han asegurado a Radio Granada que la seguridad de los viajeros del tren de Granada que tuvo que dar marcha atrás durante 5'3 km para tomar el desvío hacia Antequera, siempre estuvo garantizada.

Muestra de ello, aseguran las mismas fuentes, es que los sistemas de seguridad funcionaron. Los frenazos del tren marcha atrás que lamentaron los viajeros demuestran la efectividad de las señales intermedias que hay que ir superando en parada cuando ocurre un hecho similar. Además, se cuenta con la ventaja de que, incluso con la existencia de dos vías (una por cada sentido) el control de la vía es individual, con la misma supervisión que en los casos de vía única y como si fuera tal. Tal es así que el sistema está preparado para utilizar las dos vías en un mismo sentido y a la vez si fuese necesario por motivos de circulación.

La maniobra de marcha atrás, por tanto, se realizó el domingo por la noche con el tren precedente parado (el de Sevilla que tendría que haber pasado antes por Almodóvar) y garantizando el tiempo necesario para evitar cualquier incidencia.

En cualquier caso, las mismas fuentes consultadas indican que un tren marcha atrás no es la maniobra ideal dado que ello conlleva 'peticiones de retroceso', cambios de cabina y la adopción de medidas extra de control para evitar que ningún otro tren avance a su encuentro.