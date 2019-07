PROU pide a las instituciones de Ibiza que acaben con la "impunidad" actual

La plataforma PROU reclama a las instituciones de Ibiza que acaben con la "impunidad y el descontrol" en la isla. Denuncian de nuevo el fondeo de miles de embarcaciones sobre posidonia, los alojamientos ilegales o la saturación. Piden a los ciudadanos que denuncien todos los abusos y atropellos de los que son víctimas.

El portavoz de la plataforma, Jaume Ribas, dice que se repite la masificación en las carreteras "por donde circulan conductores borrachos o drogados que ya han causado víctimas mortales este año". Critica la ocupación de calas "para negocios privados como en Porroig", en el municipio de Sant Josep.

Sobre los alojamientos ilegales, lamenta los anuncios de numerosos pisos patera, barracones como campos de concentración o tiendas de campaña dentro de los bosques.

Otros ejemplos, según Ribas, que dejan a Ibiza como "una isla sin control", son la contaminación acústica, la celebración de actos lúdicos, musicales o bodas en espacios protegidos o las obras ilegales en zonas no autorizadas. Asegura que las instituciones no están haciendo nada para poner freno a esta situación" o al menos no da la sensación de que se tomen medidas para corregir el rumbo actual".

El portavoz de la plataforma dice que los problemas ya no se dan tan solo en los núcleos turísticos por la saturación, sino que han llegado también a las zonas urbanas con la proliferación de patines eléctricos por las aceras. Por todo ello desde PROU reclaman que se prohíba su circulación y también la de las bicicletas por las aceras. Asimismo, proponen que se delimiten mejor los carriles bici y que se incremente el número de aparcamientos para personas con movilidad reducida, que suelen estar ocupados por vehículos no autorizados. Exigen que en estos casos, los coches sean retirados y sus conductores, multados.