'Per als que ja no hi són', la exposición más personal de Josep Rosales

El artista Josep Rosales (Ibiza, 1973), ganador del Premio Vuit d'Agost de Pintura 2018, expondrá desde este jueves y hasta el 13 de septiembre en Sa Nostra Sala, la exposición más personal del artista, con una selección cuidadosa de su creación artística realizada desde el año 2017 hasta el 2019 que ha titulado 'Per els que ja no hi són', en honor a sus padres fallecidos.

La muestra recoge un total de 26 piezas de diferentes series que ha ido trabajando los últimos años como: Kaplan, Oxidación, Variaciones o Clandestinos, donde queda reflejado el interés que tiene el artista en investigar y experimentar con diferentes materiales para conseguir una combinación de formas y texturas, creando así efectos de relieve y terceras dimensiones.

Tal como ha explicado el propio Rosales, que ha pasado por el programa 'Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera', su obra, como un diálogo entre la vida y la muerte, se caracteriza por la técnica mixta, empleando diferentes materiales y colores. Sus inicios pictóricos se caracterizaron por la utilización de una gran amalgama de colores vivos, pero poco a poco ha ido depurando su estilo pictórico para centrarse en los colores oscuros, terrosos, óxidos, el rojo y el negro, la lo que queda patente en esta exposición.

Rosales, de formación autodidacta, realizó su primera exposición en 1994 en Can Pou y a partir de ese momento ha expuesto en diferentes galerías de Ibiza como el Centro Cultural Ebusus, Via 2, es Polvorí, Club Diario de Ibiza o Garden Art Gallery, entre otros.

Además de exposiciones individuales, ha realizado un gran número de exposiciones colectivas en Ibiza, y también en Barcelona París, Berlín, etc. Ha sido miembro fundador de EivissArtGrup, que desde su creación en 2011 ha realizado numerosas exposiciones tanto en Ibiza como en el territorio español.