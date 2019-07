"Está demostrado que un Uber es más caro que un taxi"

El presidente de Teletaxi Jerez, Luis Gonzaga, ha mostrado su preocupación ante la reciente llegada de la firma norteamericana de VTC Uber, a Jerez y a otros municipios del entorno, como Cádiz, El Puerto, San Fernando y Puerto Real, en el programa Hoy por Hoy de Radio Jerez. "Pensabamos que esto iba a ser más tardío, pero hemos decidido reunirnos con las administraciones para que se cumpla con la normativa vigente respecto a estos vehículos".

Gonzaga ha adelantado a la SER que desde Teletaxi "no vamos a tomar medidas ni movilizaciones ante una cosa que sabemos que es legal. Pero sí que se cumpla la normativa vigente. Las licencias VTC siempre ha convivido con el taxi, pero es para un transporte interurbano, y esto no se cumple".

Gonzaga ha asegurado en las ondas que al cliente le llama la atención la modernidad de la aplicación. "Ve una cosa muy moderna, una aplicación que pide el vehículo y que viene rápido, pero está demostrado que el Uber es más caro que el taxi; lo que pasa es que es muy chic que venga a tu casa a recogerte un coche negro, y eso es lo que gusta mayormente a la gente. Pero por precio puedo asegurar que no, el taxi es más barato".

En la SER, el presidente de Teletaxi también ha denunciado que los vehículos VTC "no están cumpliendo" en el municipio de Jerez. "Están llevando a cabo una serie de actuaciones que no pueden cometer", ha afirmado. "Ellos tienen que tener unas distancias mínimas de las paradas de taxis, y se están poniendo a menos de esas distancias. Están circulando y recogiendo a pie a los clientes, cosa que no pueden hacerla...", entre otras infracciones.

Ante el desembarco de la firma norteamericana en el municipio jerezano, Teletaxi ha informado que están preparando una campaña de concienciación. "Hemos votado en asamblea lo de poner un uniforme el máximo posible de compañeros y estamos comparando precios de tarifas de Uber y de taxis, para que los usuarios sean conscientes".