El gorrión, plaga por conveniencia

Que el Gobierno de Navarra considere el gorrión una plaga es una consecuencia de la Ley Foral 2/93. Es decir, una ley que contempla la no indemnización de los daños que causa en los cultivos agrícolas las especies que están clasificadas como plagas.

Enrique Castien, jefe de Negociación de Especie y Hábitat del Gobierno de Navarra, explica: “lo que hizo la administración fue decir; para lo que está declarado como especie plaga va a facilitar un sistema para disminuir los daños pero, no va a pagar daños. No tiene el sentido de plaga bíblica, es decir, la administración no considera el gorrión un castigo divino de Dios, no”.

Denominación que critica SEO Birdlife, que además denuncia que el gorrión no es que no solo sea una plaga sino que además, dicen, no hace daño a los cultivos.

Nicolás López, responsable de Especies Amenazadas de SEO Birdlife, asegura: “en la región la declive que ha sufrido el gorrión, no solo en áreas urbanas sobre todo en el medio agrícola, es demás de un 44% en los último 20 años. Entonces nos gustaría saber cuántos expedientes hay de daños por gorriones en el medio agrícola navarro. Porque yo creo que no va a haber ninguno”.

Situación que también denuncian con otras especies en nuestra comunidad como por ejemplo, la tórtola.