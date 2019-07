El Consell seguirá pidiendo a Medio Ambiente un informe de impacto ambiental

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha asegurado este martes que es la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien tiene competencias para decidir si se necesita o no una nueva declaración de impacto ambiental. Por eso le ha pedido a la Ministra que resuelva las dudas y que actúe de oficio si es necesario.

Las declaraciones de Mollà llegan después de que Puertos del Estado indicara a la SER que el informe medioambiental realizado en 2007 para llevar a cabo la ampliación del Puerto de Valencia sigue siendo válido, ya que, según explican, estos estudios no tienen "fecha de caducidad" si no ha habido una modificación sustancial en el proyecto, como ocurre en este caso.

Mollà insiste en que tiene que haber una revisión porque "doce años después las cosas han cambiado" y un proyecto así tiene que estar evaluado "conforme a los elementos que actualmente exigen los vecinos". Dice, además, que ningún proyecto debería "tener miedo" de pasar por una declaración de impacto ambiental "si cree que no va a generar ningún perjuicio".

Por su parte, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, que este lunes indicó que no se opone a la ampliación norte del Puerto, pero insistió en que, para llevarla a cabo, se han de estudiar primero sus efectos medioambientales y cómo minimizarlos, ha señalado que no se puede desarrollar todo a la vez (en referencia a la ampliación y al acceso norte) porque no hay dinero "para todo".

Por ello, Ribó se ha pronunciado este martes sobre el acceso norte al Puerto. El alcalde sigue apostando por un acceso ferroviario, no para camiones, que ha de estar "vinculado" con el Corredor Mediterráneo. Explica, por ejemplo, que se podría utilizar el túnel de Serrería y que se podría crear una plataforma intermodal en Sagunt para que los camiones cargaran y descargaran allí sin llegar a Valencia.