Reducción de atropellos de fauna salvaje

Aprovechando una reunión Desde 2017 y hasta el 27 de julio del presente año, la estadística refleja un descenso de accidentes de tráfico causados por el atropello de la fauna salvaje. Bajaron un 14 por ciento en 2018, con respecto a 2017, según destacó el subdelegado de Gobierno Ángel Blanco. En 2017 se registraron 1.068 accidentes por esa causa, frente a los 916 del 2018. En lo que va de año se registran ya 458.

En esos accidentes se nota el descenso de atropellos a ciervos, corzos o jabalíes, mientras aumentan los siniestros causados por animales domésticos. Esos casi 2.800 accidentes con animales registrados en los últimos dos años y medio, han provocado en total 30 personas heridas, aunque sólo una de ellas fue considerada grave.

El descenso de accidentes causados por la fauna salvaje se nota en la vía más conflictiva, la N631, donde se han tomado medidas como el desbroce de los márgenes, el uso de barreras olfativas o señalización preventiva. Sin embargo, el subdelegado de Gobierno, Ángel Blanco, reconoció que no pueden determinar si el descenso de esa siniestralidad está causado por las medidas adoptadas o por la barrera que forma el vallado del trazado del tren de alta velocidad.

En todo caso, Ángel Blanco anunció que van a utilizar una nueva técnica, que parece haber dado buenos resultados en otras zonas: el riego de las márgenes de la carretera con líquido repelente cada 3 meses, entre los kilómetros 24 y 51 de la N631, el tramo de mayor concentración de accidentes con fauna.

Unos datos que el subdelegado de Gobierno ofreció tras la reunión que mantuvo con la organización agraria COAG, que planteó la necesidad de aplicación de medidas de apoyo a los damnificados por los efectos de las tormentas y el pedrisco caídos en varias zonas de la provincia este mes de julio, especialmente el 8 de julio.

Lorenzo Rivera, coordinador provincial de COAG Zamora, reconoció que las tormentas no afectaron demasiado a la cosecha, ya que buena parte de los cultivos ya se habían cosechado. No obstante, no tienen datos de valoración de los daños realmente causados, si bien esos daños afectaron, en cultivos e infraestructuras, a 29 términos municipales de la provincia.

Y entre esos daños, Lorenzo Rivera citó los que sufrió una nave ganadera en San Pedro de la Nave, y la rotura de los plásticos de varios invernaderos ubicados en la carretera de Almaraz.