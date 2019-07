No son días de vino y rosas

Aleia Roses podría cesar su actividad el próximo lunes, 5 de agosto, si finalmente no consigue la liquidez para seguir adelante. 350 trabajadores están pendientes del cierre, que según el último balance de situación publicado por la empresa a 31 de agosto de 2017 registraron unas pérdidas de 29.140.575 millones de euros.

La previsión era cerrar 2018 con 4 millones de euros de deuda y 2019 con un millón, por lo que la empresa no empezaría a ser rentable hasta 2019/20. Estas son las cuentas en 2017, pero no sabemos la evolución que ha tenido la empresa los dos últimos ejercicios. Lo cierto es que se lleva buscando liquidez desde hace dos años, cuando abandonó el barco uno de los dos grupos inversores. Ahora hay un socio único que se llama Bionatur Best Flowers. Los fondos propios en 2017 ascendieron a ochenta millones de euros de los que 53 se invirtieron en las instalaciones de Garray, con unas perdidas aproximadas de veintinueve millones de euros.

Si no se obtiene el crédito bancario necesario en estos días, la situación se antoja irreversible y habrá que cerrar. Los trabajadores de Aleia Rosas vienen advirtiendo esta situación desde hace seis meses. Hace algún tiempo que ya no tienen luz por no pagar y están funcionando con generadores. Los trabajadores no han percibido la paga extra del mes de julio. No son precisamente días de vinos y rosas para ellos.