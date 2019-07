El Consell de Ibiza sigue incumpliendo los plazos legales de pago a proveedores

El Consell de Ibiza sigue sin cumplir el periodo legal de 30 días para abonar las facturas a sus proveedores. En junio pasado tardó de media 44,3 días en liquidar los pagos pendientes. Si se contabilizan otros organismos como la empresa FECOEF o la escuela de Turismo, el periodo medio global es de 41,6 días. La situación ha ido a peor porque en mayo el periodo medio de pago del Consell estaba en 31,6 días.

La consellera de Desarrollo Empresarial y Económica, María Fajarnés, que ha ofrecido estos datos en el pleno que ha celebrado hoy la institución, asegura que no es un problema de tesorería sino que todo se debe a los procedimientos de tramitación y a que siguen saliendo facturas de ejercicios anteriores entre los años 2015 y 2018, "que influyen negativamente en el cálculo".

En el segundo trimestre del año, el Consell liquidó dentro de plazo 1.643 facturas por un importe de 3,6 millones y fuera del periodo legal otras 863 por algo más de 3 millones. Pero estaban pendientes de abonar 904.000 euros de los que 123.000 estaban ya fuera del periodo legal.

Organismos como FECOEF también tienen pendientes de pagar 670.000 euros, de los que 270.000 están fuera del plazo que marca la ley.

Políticas de igualdad

En la sesión plenaria se ha rechazado una moción del grupo Unidas Podemos para la creación de una Dirección Insular de Igualdad y LGTBI. Su portavoz, Viviana de Sans, ha pedido que no se den pasos atrás en esta materia "porque no se puede dar la sensación de que está todo hecho". Ha reprochado el escaso protagonismo de las mujeres en la mesa presidencial del salón de plenos "lo que no parece un buen presagio y esperamos equivocarnos". De Sans afirma que el ejecutivo insular tiene la oportunidad de sumarse "a los gobiernos de este país que dan a la igualdad el espacio político protagonista que la sociedad reclama". Afirma que no habrá reproches si se pasada de 11 a 12 direcciones insulares y ha instado al PP a "marcar distancias con sus socios homófobos de VOX en muchos lugares de España".

La consellera del PSOE Marta Díaz que ha respaldado la propuesta también ha pedido más "visibilidad" en la acción del gobierno en políticas de igualdad y juventud.

El vicepresidente, Mariano Juan, asegura importa más "el contenido que el continente". Afirma que se harán políticas de igualdad a pesar de que las transferencias que se asumieron el pasado 1 de enero en esta materia "están mal dotadas y esto nos hipoteca y no permitirá hacer las políticas que hubiéramos deseado".

Juan ha presumido de que son "el gobierno más plural y diverso que ha habido nunca en la historia del Consell" y ha pedido a la oposición que "nos dé la oportunidad de poder gobernar y demostrar con hechos el camino andado".