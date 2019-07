Primera bronca entre PP y CS

Narciso de Foxá, exalcalde de Majadahonda, ha sido nombrado esta mañana Consejero Delegado de Metro. Foxá, que está imputado por delitos urbanísticos y medioambientales (por haber permitido que el Hospital Puerta de Hierro funcionase sin licencia durante años), va a tomar posesión de su cargo en contra de la voluntad de Ciudadanos. El gobierno en funciones del PP también ha nombrado al diputado José Luis Fernández Quejo, Gerente del Consorcio de Transportes.

En Ciudadanos están bastante enfadados porque nadie les ha consultado sobre estos nombramientos. Algo que deberían haber hecho, dicen, sobre todo teniendo en cuenta que, según el acuerdo que firmaron hace más de 20 días, la cartera de transportes va a tener al frente a algún consejero del partido naranja. Por tanto, la actuación del PP no les parece leal. Creen que el partido de Ayuso está aplicando su técnica de colocar amiguetes para saldar deudas pendientes e, insisten, en que ésta no es la forma más adecuada de arrancar un gobierno conjunto.

Desde el PP se limitan a recordar que son nombramientos que el gobierno en funciones puede llevar a cabo perfectamente mientras no se nombre al nuevo ejecutivo. Que lo que no pueden hacer es mantener paralizado el funcionamiento de la comunidad durante más tiempo, e insisten, en que todos estos cargos cesarán cuando Ayuso tome posesión y que, por tanto, no debería haber ningún problema.

Primer choque oficial de los socios de gobierno cuando ni siquiera ha pasado un mes desde la puesta en escena de su acuerdo de 155 puntos.