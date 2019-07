El 'Rats On Fire' se mantiene firme en la BMW ORC 1

La 38 Copa del Rey MAPFRE volvió a recibir la bendición del térmico y la flota regresó al Real Club Náutico de Palma con los deberes hechos. Los GC32 debutaron con su regata de entrenamiento oficial y el resto de clases sumaron el mismo número de parciales que ayer. Seis equipos consiguieron defender liderato y cuatro se estrenan al frente de la provisional.

La incorporación de los GC32 permitió ver por primera vez a las 11 clases en el campo de regatas. Navegaron todos pero no compitieron todos, ya que los catamaranes voladores dispararon con bala de fogueo y no empezarán a puntuar hasta este miércoles. Desde entonces, y hasta el próximo sábado, se jugarán la Copa a un máximo de 20 mangas.

Los líderes después de dos jornadas son: Proteus en clase Mallorca Sotheby’s IRC, Cuordileone en ClubSwan 50, Swing Cube en Swan 45, Natalia en Mallorca Sotheby’s ClubSwan 42, Team Vision Future en BMW ORC 0, Rats on Fire en BMW ORC 1, El Carmen – Elite Sails en BMW ORC 2, Vértigo Dos Texia en BMW ORC 3, Dorsia Sailing Team en Purobeach Women’s Cup y Solintal en Herbalife Nutrition J80.

La bahía no falla

El programa de la jornada se resolvió con tres mangas para los Purobeach Women’s Cup y los Herbalife Nutrition J80, y dos para el resto. Una intensa ración de pruebas barlovento-sotavento que resolvió los empates con los que salieron al agua tres clases y que rompió la racha de victorias consecutivas de los dos equipos que estrenaron el campeonato ganando todas las mangas de ayer. El viento volvió a colaborar, con un térmico que sopló con mayor intensidad para las clases que compitieron en los campos establecidos más cerca de tierra.

El Cannonball de Darío Ferrari fue el mejor del día en clase Mallorca Sotheby’s IRC. El Maxi 72 italiano, que cuenta en Palma con la táctica del doble campeón de America’s Cup Ed Baird, se impuso a sus dos rivales estadounidenses en ambos asaltos, lo que unido a los resultados del todavía líder Proteus (2-3) y del también estadounidense Bella Mente (3-2) incrementa la intensidad en la lucha por el título, con los tres aspirantes comprimidos en sólo dos puntos.

En la disputada ClubSwan 50 continúa en cabeza el Cuordileone de Leonardo Ferragamo. El barco italiano anotó un tercero y una victoria (la segunda de cuatro posibles en dos días), y aventaja ya por cinco puntos a su inmediato perseguidor, el Cetilar-Vitamina de su compatriota Andrea Lacorte, ganador de la primera del día. Tercero, a 12 puntos del líder, es el One Group de Stefan Heidenreich (6-6).

Los Swan 45 mantienen una de las batallas más igualadas de esta edición. Después de dos jornadas, cuatro barcos diferentes se han repartido los cuatro triunfos. El Swing Cube patroneado por Paolo Bucciarelli obtuvo hoy el premio a su regularidad (2-2) y es el nuevo líder, aventajando por la mínima al Porrón IX de Luís Senís (3-3) y por cuatro puntos al Fever de Klaus Diederichs (4-1).El Natalia de Natalia Brailoiu se pone al frente de los ClubSwan 42. El único barco rumano de la flota no ha bajado del podio en las cuatro pruebas disputadas y hoy recibía el premio a su regularidad pese a no ser el mejor del día (2-3). Las victorias parciales correspondieron al alemán Dralion (segundo ahora, a cuatro puntos del líder) y el italiano Koyre-Spirit of Nerina (quinto provisional). El Pez de Abril de José María Meseguer no lograba defender el liderato con el que salía al agua esta mañana, y es ahora tercero (3-6) empatado a puntos con el segundo.

BMW ORC 0 también muestra cambio de líder y diferentes ganadores en cada una de las cuatro pruebas disputadas hasta el momento. El TP52 Team Vision Futurepatroneado por Mikael Mergui (2-1) arrebata la primera posición al Rowdy Too de Tim Goodbody (3-5), al que aventaja por tres puntos. Tercero es el Paprec Reciclajede Stephan Neve (1-3).

El Rats On Fire conserva la primera posición de BMW ORC 1. El barco de Rafael Carbonell calcó los parciales de ayer (3-1) y lidera por 1,5 puntos al también Swan 45 From Now On de Fernando Chain (2-2). El DK46 Estrella Damm de Ignacio Montes y Óscar Chavez se mantiene al acecho tras ganar la primera manga del día y sumar un tercero en la siguiente.

En clase BMW ORC 2, el nuevo referente es el Sinergia 40 El Carmen – Elite Sails. El barco patroneado por José Coello ganó las dos mangas del día por delante del Swan 42 Teatro Soho – Caixabank armado por Javier Banderas y patroneado por Daniel Cuevas, con el que salía al agua empatado a puntos y al que aventaja ahora por dos puntos. Tercero es el Riva Reno Gelato de Christian Plump (3-3).

Conserva liderato en BMW ORC 3 el Salona 37 Vértigo Dos Texia de Antonio Guasch y Jorge Martínez Doreste. Un séptimo en la primera manga del día no desconcentró al ganador de las dos pruebas de ayer, que se recuperaba en la segunda con una nueva victoria que le permite mantenerse como el líder más sólido de la flota: 15 puntos sobre el Grand Soleil 37B Tanit IV – Medilevelpatroneado por Nacho Campos (10-2). La primera prueba del día correspondió al Nemox de José Francico Romero, que es séptimo.

En clase Purobeach Women’s Cup se disputaron tres mangas que rompieron la imbatibilidad del Dorsia Sailing Team de Natalia Vía Dufresne. Las dos primeras victorias del día correspondieron al local Federación Balear de Helena Alegre y la última al todavía líder, que pese a no conseguir repetir su serie de triunfos de ayer (3-4-1) todavía se mantiene firme en cabeza, con siete puntos de ventaja sobre el Federación Gallega de Patricia Suárez (4-3-3).

Tres equipos se repartieron los triunfos del día en clase Herbalife Nutrition J80. La jornada sirvió para confirmar al Solintal de Ignacio Camino al frente de la clasificación (1-5-2) y romper su empate con el Grupo Garatu de Juan Vázquez, que no tuvo su día (8-7-5). También mostraron su capacidad ganadora el Bribón Movistar de Marc de Antonio (4-1-1) y el Les Roches – Crisadkim Travel de Pepequín Orbaneja (2-1-6), que es ahora segundo a diez puntos del líder y uno por delante del New Territories de Toni Cruz (5-3-3).

La jornada se despidió con la tradicional Fiesta del Regatista by MAPFRE.Mañana, tercera jornada de competición, será la primera ocasión en que compitan las 11 clases en la bahía de Palma. Si se cumple el programa previsto, entrarán en juego los descartes para todos menos para los GC32, únicos que no descartan resultados en esta Copa del Rey MAPFRE.

Clasificación general provisional.

Día 2 (Posición/Barco/Patrón/Parciales/Puntos)

BMW ORC 01. Team Vision Future, Mergui Mikael, 3+2+2+1=82. Rowdy Too, Tim Goodbody, 2+1+3+5=113. Paprec Reciclaje, Stephane Neve, 6+3+1+3=13… hasta 7 clasificados

BMW ORC 11. Rats on Fire, Rayco Tabares, 3+1+3+1=82. From no won, Hernán Mones, 2+3,5+2+2=9,53. Estrella Damm, Luis Martínez, 1+5,5+1+3= 10,5… hasta 15 clasificados

BMW ORC 21. El Carmen – Elite Sails, Jose Coello, 1+2+1+1=52. Teatro Soho Caixabank, Daniel Cuevas, 2+1+2+2=73. Rivareno, Christian Plump, 4+4+3+3=14… hasta 20 clasificados

BMW ORC 31. Vertigo Dos Texia, Jorge Martínez Doreste, 1+1+7+1=102. Tanit IV – Medilevel, Nacho Campos, 11+2+10+2=253. Sarchiapone Fuoriserie, Gianluigi Dubbini, 3+9+8+5=25… hasta 27 clasificados

Mallorca Sotheby’s IRC1. Proteus, George Sakellaris, 1+1+2+3=72. Cannonball, Darío Ferrari, 3+3+1+1=83. Bella Mente, Hap Fauth, 2+2+3+2=9

Herbalife Nutrition J801. Solintal, Ignacio Camino, 1+1+3+1+5+2=132. Les Roches-Crisadkim Travel, Pepequin Orbaneja, 3+6+5+2+1+6=233. New Territories, Alexei Semenov, 4+5+4+5+3+3=24… hasta 11 clasificados

ClubSwan 501. Cuordileone, Ettore Mattiello, 2+1+3+1=72. Cetilar-Vitamina, Andrea Lacorte, 1+6+1+4=123. Onegroup, Stefan Heidenreich, 5+2+6+6=19… hasta 14 clasificados

Swan 451. Swing Cube, Paolo Bucciarelli, 1+3+2+2=82. Porron IX, Luis Senís, 2+1+3+3=93. Fever, Klaus Diederichs, 5+2+4+1=7… hasta 6 clasificados

Mallorca Sotheby’s ClubSwan 421. Natalia, Natalia Brailoiu, 1+3+2+3=92. Dralion, Pit Finnis, 4+6+1+2=133. Pez de Abril, José Mª Meseguer, 3+1+3+6=13… hasta 11 clasificados

Purobeach Women’s Cup1. Dorsia Sailing Team, Natalia Vía-Dufresne, 1+1+1+3+4+1=112. Federación Gallega, Patricia Suárez, 4+2+2+4+3+3=183. Vela Catalana, Aura Miquel, 7+4+3+5+2+2=23… hasta 12 clasificados