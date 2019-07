El Ayuntamiento de Alcorcón toma medidas de choque contra la plaga de 'galeruca'

Las larvas de 'galeruca' se han extendido por algunas zonas de la localidad de Alcorcón. Esta plaga ha surgido, según comunica el Ayuntamiento del municipio, por no aplicar los tratamientos requeridos en primavera, ya que no se había contratado una empresa especializada para este tipo de actuaciones.

El concejal de Parques y Jardines, Raúl Toledano, ha explicado que "nada más iniciar el mandato descubrimos el contrato para poner en marcha el control fitosanitario no había sido puesto en marcha. De modo que las acciones preventivas que deberían haberse llevado a cabo en el inicio de la primavera para limitar, precisamente, la incidencia de este tipo de plagas, no se había efectuado".

No obstante, el Ayuntamiento ya ha tomado medidas de urgencia para combatir la plaga. Raúl Toledano ha explicado que estas intervenciones están sujetas a la normativa específica, y que la legislación actual recomienda los sistemas de endoterapia en casos de urgencia.

Las medidas adoptadas comprenden un barrido continuo y específico de las zonas afectadas. Asimismo, en los árboles más afectados y más cercanos a las viviendas se ha puesto en marcha la endoterapia, inyectando un producto específico para combatir la plaga. Este tratamiento no se aplica en todas las zonas afectadas ya que, según la alcaldesa, Natalia de Andrés, la eficacia de los tratamientos en esta época "es escasa".

Por otra parte, el concejal ha anunciado que ya se ha iniciado el proceso de contratación para el Servicio de Gestión Integrada de plagas, que previsiblemente puede estar activo el próximo mes.

Desde el Partido Popular aseguran haber aplicado el tratamiento preventivo, y alegan que estos tratamientos "evitan parte de su presencia, pero no la eliminan por completo", ya que estos escarabajos "proceden de otras poblaciones o ámbitos privados en los que tales tratamientos no se han realizado". Al respecto, la regidora socialista dice atenerse a los informes municipales, que "dicen que no se hizo".