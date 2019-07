Interior deniega la condición de víctimas de los atentados del 17-A a 63 personas atendidas por el Ayuntamiento

El Ministerio del Interior se ha negado a reconocer como víctimas de los atentados del 17 de agosto a 4 de cada 5 personas atendidas por el Ayuntamiento de Barcelona. Según el consistorio, se han denegado peticiones de casos que claman al cielo.

De las 77 personas que han recibido respuesta del Ministerio y que han tenido apoyo de la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT), solo 14 han sido reconocidas oficialmente como víctimas del terrorismo y, de ellas, solo una por secuelas psicológicas.

Al resto se les ha rechazado su petición con argumentos de 'copiar y pegar': Interior aduce, por ejemplo, que estas personas no constan en las listas del departamento de Salud, que no les reconocen ningún trastorno psicológico, o que no estaban en el lugar del atentado porque no se encontraban dentro de la trayectoria de los 500 metros que recorrió la furgoneta del terrorista.

"La gente lo que no hace es ponerse en la trayectoria del peligro, ¿no?"

La psicóloga de la unidad de atención del ayuntamiento, Sara Bosch, relata alguno de los casos que se han encontrado: "Pienso en el caso concreto de una persona que vio a la furgoneta acercarse, que esta furgoneta impactó contra el quiosco y que obviamente la gente, lo que no hace, es ponerse en la trayectoria del peligro, ¿no?", lamenta Boch. "Lo que hace es retirarse, por lo tanto esta persona se retira dentro del quiosco", desarrolla la profesional. "Pues que digan que esta persona no estaba en el lugar de los hechos, como mínimo, impacta" añade la psicóloga.

El caso del hombre que bajó a ayudar

Existe también el caso flagrante de un hombre que bajó a la Rambla a ayudar a los heridos pero el Ministerio no lo reconoce como víctima porque hizo los trámites en octubre del 2018, cuando empezó a notar los efectos de la tragedia.

"Se dijo por escrito que habría un trato especial, con mucho cariño... Pues lo continúan denegando por extemporáneo. Le están denegando el reconocimiento como víctima a un señor que sale en todos los videos ayudando a todos los heridos que puede en las Ramblas. Sale allí y está allí, y este señor está mal", asegura el asesor de la entidad y víctima de Hipercor, Robert Manrique.

"Llega un momento en el que uno se plantea hasta qué punto esa empatía, solidaridad y sensibiliad que nos están vendiendo desde algunas administraciones con las víctimas, es real", lamenta Manrique, quien argumenta que los gobernantes hablan de cara a la galería.

Reconocidas por los forenses pero no por el Ministerio

Hay una situación todavía más llamativa, porque mientras que algunas de las víctimas, 7 en total, han sido reconocidas por los forenses en el proceso penal, el Ministerio se lo ha denegado.

La Unidad cree que hay que hacer una reflexión profunda y reclama más coordinación entre departamentos y ministerios. La UAVAT ha atendido en total 210 víctimas, de las cuales 117 han hecho trámites con el Ministerio del Interior. Entre los afectados hay también propietarios afectados de las casas de Alcanar que sufrieron desperfectos por la explosión y que solo podrán cobrar el 50% de los daños porque se considera segunda residencia, a pesar de que algunos de ellos tuvieron que pasar más de 50 días fuera de su casa.

Interior lo niega

El Ministerio del Interior niega las cifras de la UAVAT y según sus datos, a fecha de 31 de julio del 2019, ha reconocido la condición de víctima de terrorismo por los atentados del 17-A a 211 de las 408 personas que lo pidieron. Estas 211 personas han recibido ayudas por valor de 5.231.028,56 euros y dentro de este grupo, según los mismos datos de Interior, 88 personas reciben ayudas como víctimas psicológicas por valor de 52.799,66 euros.

En total, según los mismos datos del Ministerio, desde el atentado ha recibido 549 solicitudes. De estas, una vez hecho el estudio, el Ministerio ha resuelto (a favor o en contra) 408, pero solo ha reconocido la condición de víctimas a 211 personas, de forma que han quedado fuera casi la mitad, 197.

El Ministerio tiene todavía 141 expedientes más en tramitación.