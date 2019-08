Carlos González en la SER: "Desde hoy soy el propietario del Córdoba"

Carlos González ya se siente nuevo propietario del Córdoba, aunque en la práctica, aún haya que esperar algún tiempo para que esa afirmación se convierta en una realidad. El dueño de Azaveco SL sabe que Jesús León no va a poner fácil su teórico retorno al club y que se avecínan días complicados. Eso sí, González tiene claro que se ha inclumplido el contrato de compra venta y que desde este primero de agosto, al no abonarse la cantidad estipulada (4,5 millones), el Córdoba vuelve a pasar a sus manos.

El ex presidente afirmó en la SER que "ya sabíamos desde hace tiempo que León no pagaría. Desde hoy soy el nuevo propietario del club. Jesús León ni me ha llamado, así que lo único que espero que esta semana lo haga y acordemos los términos del traspaso de la entidad. Él sabe que eso es así. No es que yo ya no quiera que me pague o no me pague. Es que no ha cumplido, como tantas veces y ya está. Venimos para empezar de cero, sin problemas con nadie y con la única intención de salvar al club como ya hicimos en 2011", afirmó González, quien insistió en que no será presidente. "Yo no volveré a la presidencia. El presidente será alguien importante de Córdoba, al igual que el Consejo cuya composición será con un 90% de cordobeses. También habrá sitio en el mismo para Minoritarios. En cuanto al equipo, estamos encantados tanto con la plantilla que entendemos que es competitiva y con el entrenador", comentó González en el programa Hoy por Hoy Córdoba.

Así pues, en septiembre se iniciará una batalla judicial por el control del club. Un litigio que González está convencido de ganar tras el incumplimiento del contrato por parte de León. "A lo más tardar, en enero, estaremos en el club, aunque me gustaría que todo esto se pudiera arreglar de buena manera y que no se haga más daño al Córdoba", concluyó.

El actual presidente, por su parte, a través de un comunicado, ha insistido en que afrontará el pago en tres semanas y que a partir de ahí, Aglomerados Córdoba tendrá el control absoluto de la entidad blanquiverde.