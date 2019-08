Levy no se moja: "La cancelación del concierto de los Pastor no es competencia del Ayuntamiento"

La delegada del área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha dicho que la cancelación del concierto de Pedro Pastor y su parte, Luis Pastor, ha sido una decisión que no se ha tomado desde el área de Cultura. Dice que "la competencia sobre las fiestas de distrito y de barrio solo compete a las Juntas de Distrito". A lo que ha sumado que es una cuestión de autonomía de la Junta, porque "es desde dónde se deciden cómo quieren que sean las fiestas del distrito". Y también ha precisado que pedirá a la concejala-presidenta, Loreto Sordo, "toda la información" sobre el mismo.

Este miércoles Pedro Pastor recibía una llamada de la Junta municipal del distrito de Aravaca para comunicarle que se cancelaba el concierto previsto para el próximo 8 de septiembre, dentro de la programación de las fiestas del barrio. Actuación, en la que también compartiría escenario con su padre, el cantautor, Luis Pastor.

Esa misma tarde fuentes municipales apuntaban que "el nuevo equipo municipal tiene otros criterios artísticos, y que tal y como se desarrolló la contratación, se ha decidido sustituir esta actuación por la de Los Fesser". A lo que añadían que "es un grupo dirigido hacia un público más generalista". Pedro Pastor afirmaba que no habían recibido ninguna explicación por parte del ayuntamiento, y que "entiende que a la derecha le asuste el arte y la libertad".

El cantautor dice sentir rabia e indignación y señala que el ayuntamiento se está apoyando en que no tenían firmado un contrato físico con el antiguo equipo de gobierno, pero que sí estaba apalabrado. Sin embargo, una de las clausulas que sí que estaba firmada, explicaba que en el caso de que el concierto se cancelará recibiría la mitad del importe de la actuación, cantidad que ya se le ha ingresado. Pastor dice que no entiende "cómo prefieren pagarle la mitad a un músico, y que no toque, a seguir con la programación de un concierto que ya estaba asignado".

Este jueves, su padre, Luis Pastor hacía unas declaraciones para el programa Hoy por Hoy en las que explicaba que esta situación le trae recuerdos de otros tiempos en los que había reivindicar derechos fundamentales como la libertad para opinar. Además añadía que "seguiremos cantando y encontrando espacios para la poesía, la palabra".

Esta situación tampoco parece gustar a los vecinos de la zona. Alfonso sobrino, miembro de la comisión de fiestas de Aravaca decía que no se van a quedar quietos, y que harán algún tipo de manifestación o un concierto paralelo en los que estarán tanto Luis como Pedro, y otros artistas que se han ofrecido.