Ilusión, responsabilidad y audacia. Son palabras utilizadas por los líderes de los cuatro partidos (PSOE, Podemos, Chunta Aragonesista y Partido Aragonés) que han firmado este jueves el acuerdo para gobernar Aragón.

"El ejercicio de suscribir todos juntos estas 132 medidas ha puesto una base de confianza en las relaciones entre todas las fuerzas políticas conformantes del mismo que en este momento a mí me hace ser muy optimista respecto al desarrollo del mismo", ha dicho el ya presidente de Aragón, Javier Lambán, durante esta rúbrica.

PDF Consulta el documento íntrego del acuerdo de investidura y gobernabilidad entre PSOE, Podemos-Equo, CHA y PAR en Aragón / Cadena SER

Ahora queda pendiente la conformación del nuevo gobierno y ,empezar a tomar las primeras decisiones. A Javier Lambán se le ha preguntado cuál es la principal prioridad y ha sido claro, incluso marcando los tiempos: la elaboración de los próximos presupuestos autonómicos.

Actualmente, está prorrogado "y eso está causando incovenientes en la gestión de la comunidad". A esto, se añade el presupuesto prorrogado en España, que "es un inconveniente añadido" y por eso, "lo primero que tendremos que hacer es ponernos a trabajar en el presupuesto de 2020 con ánimo de que en la Navidad de 2019 lo tengamos aprobado".

El acuerdo firmado puede provocar roces en algunos temas que son sensibles, como la politica hidraúlica o la nieve, y la oposición puede presentar iniciativas en este sentido. Nacho Escartin, de Podemos, señala que habrá un órgano de coordinación para evitar los conflictos: "Cualquier iniciativa parlamentaria respetando el ejercicio democrático de las Cortes de Aragón será estudiada previamente por las cuatro fuerzas que sostenemos el Gobierno, siempre respetando la singularidad política de cada quien, pero nunca amenazando la estabilidad de este gobierno para cuatro años, y eso queda reflejado en el acuerdo".

El presidente de CHA afirma que con este acuerdo Aragón da ejemplo de la mejor politica. "Creo que todos compartimos hoy la misma sensación de ilusión, de alegría y de felicidad porque estamos viviendo un momento muy importante, no para nuestros partidos sino fundamentalmente para el futuro de Aragón", apuntaba José Luis Soro.

En esta misma linea se pronunciaba Arturo Aliaga, del Partido Aragonés, que ha remarcado que este pacto "va orientado hacia la mayoría de los aragoneses, los que nos hayan votado y los que no".

El nuevo gobierno

Tras esta firma, el siguiente paso será la toma de posesión de Javier Lambán, que se producirá el sábado al mediodía. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, y el ministro de Fomento, Jose Luis Ábalos, ambos en funciones, estarán presentes en el acto.

Seguramente, el domingo Javier Lambán de a conocer el nombre de los consejeros de nuevo gobierno, que tomarán posesión el martes o miércoles de la semana que viene.

A Lambán se le ha preguntado, ya no si quería confirmar algún nombre si no si podía decir en qué consejerías tenía dudas, pero ha sido imposible sacarle nada. "Me sabe mal citar al entrenador del Atlético de Madrid porque mis preferencias son otras [es seguidor del Real Madrid] pero esto se juega partido a partido; entiendo su pregunta pero entiendan mi respuesta".

De momento, lo que se sabe es que Marta Gastón seguirá como consejera de Economía, y que Mayte Pérez, hasta ahora responsable de Educación, será la nueva consejera de Presidencia y portavoz del gobierno.

José Luis Soro, de CHA, seguirá en Vertebración, Maru Diaz (Podemos), estará al frente de la consejeria de Universidad y Arturo Aliaga (PAR) será el vicepresidente y llevará la cartera de industria.

Es muy posible que siga la consejera de Servicios Sociales, Marivi Broto, y que Felipe Faci (hasta número 2) asuma la cartera de Educación. No está confirmado que sigan Pilar Ventura en Sanidad y Joaquin Olona en Desarrollo Rural. La gran duda es la consejería de Hacienda: parece que Fernando Gimeno no repetirá. Veremos quién asume esa tarea vital del futuro gobierno.