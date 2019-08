El PSOE rechaza la campaña de CC contra el consejero delegado de los Centros

El PSOE de Lanzarote ha rechazado de manera contundente la "campaña de acoso de Coalición Canaria contra el nuevo consejero delegado de los Centros, Juan Félix Eugenio", explican en un comunicado. El secretario de Política Institucional del PSOE de Lanzarote y parlamentario regional, Pedro Viera, ha manifestado que el actual consejero delegado de los Centros goza de la plena confianza de la presidenta del Cabildo y secretaria insular del PSOE lanzaroteño, María Dolores Corujo, y del respaldo del PSOE y su militancia.

“Juan Félix Eugenio ha sido todo un ejemplo a seguir en su trayectoria política y resulta indecente el intento de empañar su figura ligándolo a las dificultades económicas por las que atravesó una empresa en la que su pareja era socia con anterioridad a que comenzaran su relación”, ha señalado Viera. Para el responsable socialista resulta especialmente repugnante el machismo implícito en las acusaciones de Coalición Canaria que, al parecer, considera que la pareja de Juan Félix necesita el consentimiento marital para su actividad empresarial.

“El consejero se limitó a acompañar a una clienta para intentar negociar la deuda con los Centros en calidad de asesor económico, como ha hecho con otras empresas en otras circunstancias” ha destacado el secretario de política institucional del PSOE de Lanzarote. Según Pedro Viera, con esta campaña difamatoria, Coalición Canaria ha rebasado una línea roja que les descalifica como organización y como personas, demostrando su catadura moral.

“El mismo día en que conocemos que Pedro San Ginés ha dado un nuevo paso hacia el banquillo de los acusados y un día después de que Fernando Clavijo haya huido a Madrid para intentar cobijarse bajo las alas del Supremo, Coalición Canaria pretende dar una fallida lección de moral revolviendo de manera indecente situaciones que nada tienen que ver”, ha finalizado Viera.

“Reitero mi confianza en Juan Félix Eugenio", explica la Presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo.

La presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote, María Dolores Corujo ha comparecido en el día de hoy ante el Pleno de la institución insular, respondiendo a una petición de la oposición acerca de la deuda de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. La comparecencia se ha realizado voluntariamente y en afán de la transparencia, aunque la cuestión planteadafuera propia del Consejo de Administración de dichos centros y, por tanto, no correspondiera formalmente al ámbito de los plenos.

En su intervención, la presidenta ha reiterado su confianza en el actual Consejero Delegado de los CACT, el economista Juan Félix Eugenio: “Ratifico, y ahora más que nunca, mi confianza en Juan Félix Eugenio, un profesional que no merece el acoso personal al que le han sometido quienes debieran responsabilizarse de esta situación”, declaró Corujo.

La Presidenta del Cabildo explicó que Eugenio, estando en la oposición y en calidad de asesor economista, asesoró a una de las socias de Customer Travel a negociar con los responsables de los CACT un plan de pago de la deuda contraída por esta empresa. En un momento en el que Eugenio no tenía ninguna vinculación con los Centros Turísticos.

Y aunque Corujo manifestó su sorpresa porque se he hubiera filtrado una deuda que la anterior Administración no había hecho pública, agradeció que esto hubiera sucedido: “Aunque pueda resultar curioso, cada vez me alegro más del nombramiento de Juan Félix Eugenio puesto que ha permitido que conozcamos la existencia de esa anómala situación”.