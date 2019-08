Agresión sexual múltiple en el Parque Etxebarria de Bilbao

Seis hombres de entre 18 y 36 años han sido detenidos este viernes en Bilbao acusados de agredir sexualmente de una joven de 18 años. Ocurría de madrugada en el Parque Etxebarria.

La joven ha sido atendida en el hospital, desde donde han dado el aviso a la Ertzaintza. Los agentes han detenido a seis hombres, presuntamente implicados en esta agresión múltiple.

Los detenidos permanecen en dependencias de la Ertzaintza en Bilbao, donde se están llevando a cabo las diligencias oportunas antes de que pasen a disposición judicial. La Policía Autónoma Vasca mantiene abierta la investigación en torno a este caso.

La Policía mantiene acordonada la zona, en el parque de Etxebarria / Cadena SER

Por su parte, el Ayuntamiento quiere expresar su máxima condena y su más profunda indignación por esta agresión ocurrida. El Consistorio añade que muestra su rechazo e incomprensión por estos hechos y transmite su apoyo a la mujer, así como a su entorno más cercano.

También recuerda a los bilbaínos y bilbaínas que las agresiones sexistas con un reflejo más de la violencia machista que se produce en la sociedad y en este sentido rechaza cualquier tipo de conducta no respetuosa hacia las mujeres.

Por último, hace un llamamiento a la ciudadanía a no ser cómplice de ningún tipo de agresión sexista y a mantener una actitud de tolerancia cero. Para ello, dice que hay que posicionarse activamente ante cualquier expresión de violencia contra las mujeres, denunciándola, no consistiéndola, no permaneciendo en silencio y mostrando el apoyo a la victima.

Difícil de digerir

También la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao ha anunciado que se unirá a las movilizaciones que convoquen los grupos feministas en contra de la agresión.

En una nota, las asociaciones vecinales han destacado lo difícil que resulta "digerir" que se sucedan las agresiones sexuales y han mostrado su sorpresa por "el sentimiento de impunidad de los agresores, estupor por la desprotección de la víctima y repulsa por la poca respuesta institucional".

Tras lamentar que "las condenas judiciales no han supuesto un cambio real en la conciencia de los hombres", la organización vecinal ha considerado que "es hora de buscar una solución que acabe con esta violencia ejercida contra las mujeres".