Los rent a car esperan tener casi toda la flota alquilada en agosto

Los rent a car esperan tener prácticamente toda la flota alquilada en agosto. Las previsiones se han cumplido durante todo el mes de julio, ya que se han mantenido las cifras del verano pasado, y ahora esperan que el mes de agosto cierre la temporada alta con el 95% de los vehículos ocupados, como mínimo.

La flota de esta temporada se ha reducido en un 10%. Eso sí, los empresarios aseguran que esto es una buena noticia y que se puede "trabajar mucho mejor", ya que hay 260 empresas de rent a car en las islas. Actualmente hay 100.000 coches disponibles.

De enero a abril se superaron las expectativas ya que el 85% de la flota estuvo en funcionamiento. Durante los meses de mayo y junio hubo un importante bajón de las ventas, ya que solo se alcanzó el 70%, y el mes de julio ha aguantado al 85%, igual que el año pasado. Ahora, después de una temporada que consideran "bastante buena", los empresarios esperan que agosto sea el mes más fuerte de la temporada con el 95% de la flota en activo.

El precio medio de alquiler de coche por día en julio ha sido de 35 euros. En agosto suben los precios: 45 euros cuesta ya el vehículo más pequeño. Respecto a la duración de los arrendamientos, la mayoría de las operaciones son muy cortas. El 60% de los clientes alquilan el vehículo solo para un día. El resto, el 40%, para tres o cuatro jornadas.

El problema de esta temporada, según cuenta para la Ser el presidente de la Asociación de Vehículos de Alquiler de Baleares, Ramón Reus, es que se han visto obligados a bajar los precios para que la gente pueda seguir alquilando coches y que la calidad del cliente ya no es tan buena.

El sector viene de pasar por unos años difíciles, explica Reus, pero este año esperan ya una recuperación total.

Y recordamos que estas empresas tendrán que adaptarse a la normativa balear que obliga a aumentar, progresivamente, el porcentaje de coches eléctricos destinados al alquiler.

Actualmente, de los 100.000 coches de alquiler que están disponibles en el mercado, solo 40 son eléctricos. Eso sí, a partir del año que viene, los empresarios están obligados a que un 2% de los vehículos nuevos que compren sean eléctricos. En 2021, el porcentaje sube a un 4% y así sucesivamente hasta el 2030, cuando prácticamente toda la flota tendrá que ser ya eléctrica.

Desde la patronal piden una equiparación económica a las instituciones para poder hacer frente a estas adquisiciones.

Además, destaca Reus que a menudo los clientes tienen problemas con los coches eléctricos debido a las pocas infraestructuras que hay en la isla destinadas a este tipo de vehículos y a la poca autonomía que tienen. En muchas ocasiones quedan "mal ante los clientes", dice.

Ya están en marcha las subvenciones, aunque los empresarios consideran que deben incrementarse progresivamente, ya que no son suficientes. Son de 5.000 euros por coche, de momento, cuando la diferencia de precio de un motor de combustión a uno eléctrico no baja de los 15.000 euros. Pero, sobre todo, destacan que debería invertirse en infraestructuras "para no hacer el ridículo", dicen, en empresas, hoteles y pueblos de las islas.