El PP de Menorca critica la pasividad de Mora ante las contradicciones de Endesa y Red Eléctrica

El PP de Menorca ha criticado este viernes la "pasividad" de la presidenta del Consell Insular de Menorca, la socialista Susana Mora, frente las "contradicciones de Endesa y Red Eléctrica Española (REE)".

La presidenta de los 'populares' menorquines, Misericordia Sugrañes, ha solicitado la convocatoria "urgente y extraordinaria" de una sesión del Consell Económico y Social (CES), a la que se invite a los responsables de Endesa y REE para que aclaren las medidas a adoptar para reducir el riesgo de apagones mientras no entre en servicio el cable con Mallorca, actualmente en construcción

"Hasta ahora nos habían dicho que no tenía cobertura legal la instalación de generadores de emergencia porque REE decía que el suministro estaba garantizado", ha dicho Sugrañes, quien ha apuntado que "desde ayer jueves sabemos que el suministro no está garantizado y que es necesaria una instalación de 30 megavatios de potencia adicional en la subestación de Ciutadella".

"Tanto si la presidenta lo sabía y no lo ha dicho, como si no lo sabía porque no lo había preguntado, estamos ante una pasividad inadmisible", ha añadido la secretaria del PP.

"Cuando sea el momento, pediremos las explicaciones que hagan falta allá donde sea. Ahora de lo que se trata es de exigir al Gobierno central que deje de engañar a los menorquines, cumpla su compromiso, garantice el suministro y envíe un mensaje de tranquilidad a menorquines y visitantes", ha concluido.