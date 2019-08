"Si no ordenó el ingreso en prisión de los 6 detenidos es porque su autoría y participación no estaba clara"

El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, es consciente de que esta denuncia genera una gran alarma social, pero trata de "hacer pedagogía" porque "sin conocer todo, hay colectivos que "están dando verosimilitud a lo que se dice que incluye la denuncia", y la perspectiva judicial debe partir de un punto de vista garantista. A juicio de Uriarte, la jueza que firmó la orden de prisión para dos de los seis detenidos por la presunta violación grupal "entiende que hay dudas". Considera Uriarte que "hay muchas dudas sobre su identificación y sobre su participación en los hechos", por ello no adoptó las medidas cautelares más extremas. Mantiene el juez decano de Bilbao que "la magistrada es una magistrada veterana y, si no adoptó estas medidas, es porque no lo vió claro".

A partir de aquí, será el juzgado de Instrucción número 4 el que se encargue de continuar la investigación y de practicar las pruebas pertinentes. Por lo pronto, se enviarán a laboratorio muestras de ADN de los seis arrestados y de la víctima, se practicará una ronda de reconocimiento y no se descartan nuevas pruebas, si se precisan. Aner Uriarte recuerda que habitualmente se hace comparecer a los detenidos una vez al mes o dos y "las comparecencias diarias son ya una medida cautelar de intensidad y en el momento en el que no comparezcan, se les ordena detener".

Según fuentes consultadas por Radio Bilbao, la petición de la Fiscalía no coincidió con la decisión de la jueza de guardia. Consultada la Fiscal Jefe de Bizkaia, se solicitó prisión para los seis detenidos. Fuentes policiales señalan que las contradicciones de los arrestados motivaron parte de este argumento, así como el riesgo de fuga o de reiteración delictiva. Pese a todo, la Fiscalía de Bizkaia no tiene intención de recurrir el auto de la jueza de guardia y trabaja ya en el escrito de acusación.