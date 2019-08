Nueva imagen y lema contra las agresiones sexistas en Aste Nagusia

El Ayuntamiento de Bilbao ha decidido sumar al extendido y contundente NO ES NO/ EZ BETI DA EZ, un nuevo lema con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía de la importancia del consentimiento: “EL SILENCIO NO ES UN SÍ” / “BAIEZKOAN BAI, BESTELA EZ”, y así incorporar estos eslóganes en la lucha contra la violencia, para impulsar el empoderamiento de las mujeres, la responsabilidad activa de los hombres y un cambio de actitud de toda la sociedad.

En cuanto al diseño, sobre la bandera de la Villa, las palabras cobran un mayor protagonismo en la creatividad para esta campaña, y Marijaia, la máxima defensora de unas fiestas bilbainas respetuosas e igualitarias, se mantiene presente y vigilante en esta ocasión.